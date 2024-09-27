Şanlıurfaspor Kocaelispor Deplasmanında Puan Arayışında

Şanlıurfaspor, Kocaelispor'dan Puan Almayı Hedefliyor

Şanlıurfaspor teknik direktörü Erkan Sözeri, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Kocaelispor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Büyük Bir Mücadele Bekleniyor

Sözeri, ligdeki son iki maçlarını kaybettiklerini hatırlatarak, bu zorlu deplasmandan puan almayı hedeflediklerini belirtti. "Hatalarımızdan ders çıkararak, önümüze bakmalıyız. İlk deplasman puanımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz," dedi.

Hatalardan Ders Çıkaracaklar

Sözeri, takımın bireysel ve oyun sistemi hatalarına düştüğünü kabul ederek, "Hatalarımızı en aza indirmek için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz. Son oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında hakem hataları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadık. Ancak hiçbir şekilde oyun felsefemizden sapmayacağız. Futbolcularımın en iyisini yapacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.