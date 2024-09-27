DOLAR
34,18 -0,14%
EURO
38,17 0,37%
ALTIN
2.928,59 0,15%
BITCOIN
2.243.687,55 -1,4%

Şanlıurfaspor Kocaelispor Deplasmanında Puan Arayışında

Şanlıurfaspor, Kocaelispor ile oynayacağı maçta galibiyet hedefliyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:58
Şanlıurfaspor Kocaelispor Deplasmanında Puan Arayışında

Şanlıurfaspor, Kocaelispor'dan Puan Almayı Hedefliyor

Şanlıurfaspor teknik direktörü Erkan Sözeri, Trendyol 1. Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Pazartesi günü deplasmanda karşılaşacakları Kocaelispor maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu.

Büyük Bir Mücadele Bekleniyor

Sözeri, ligdeki son iki maçlarını kaybettiklerini hatırlatarak, bu zorlu deplasmandan puan almayı hedeflediklerini belirtti. "Hatalarımızdan ders çıkararak, önümüze bakmalıyız. İlk deplasman puanımız için sonuna kadar mücadele edeceğiz," dedi.

Hatalardan Ders Çıkaracaklar

Sözeri, takımın bireysel ve oyun sistemi hatalarına düştüğünü kabul ederek, "Hatalarımızı en aza indirmek için tüm gücümüzle gayret göstereceğiz. Son oynadığımız Fatih Karagümrük karşılaşmasında hakem hataları nedeniyle büyük sıkıntı yaşadık. Ancak hiçbir şekilde oyun felsefemizden sapmayacağız. Futbolcularımın en iyisini yapacağına inanıyorum," ifadelerini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray'ın PAOK ile Maç Notları
2
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan Birlik Mesajı
3
Futbolda Yeni Sponsorluk Dönemi: Nesine.com ile Anlaşma
4
Beşiktaş, Ajax karşısında ağır yenilgi aldı
5
Galatasaray Kulübü Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı Gerçekleşti
6
Melis Sezer, 2024 Türkiye Kadın Tenis Şampiyonu
7
Hatice Akbaş'ın Final Maçı Akçadağ'da Heyecanla İzlendi

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta