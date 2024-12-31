Şanlıurfaspor, Muhammed Gönülaçar ile Anlaşarak Sözleşmesini Feshetti

Şanlıurfaspor'da Önemli Bir Ayrılık

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Mohammed Gönülaçar ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Kulüpten Açıklama

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Mohammed Gönülaçar ile karşılıklı anlaşma sağlanarak sözleşmesi feshedilmiştir. Kulübümüze vermiş olduğu katkılar ve emekleri için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Geçen Sezon Transferi

Hatırlanacağı üzere, Gönülaçar, sezon başında Vanspor FK'den transfer edilmişti. Takımdaki performansıyla dikkat çeken genç oyuncunun yeni takımına geçiş yapması bekleniyor.