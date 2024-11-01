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Şanlıurfaspor, Sait Karafırtınalar ile Anlaştı

Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştı, imza süreci bekleniyor.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 15:47
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 15:47
Şanlıurfaspor, Sait Karafırtınalar ile Anlaştı

Şanlıurfaspor'da Yeni Dönem Başlıyor

Trendyol 1. Lig takımlarından Şanlıurfaspor, teknik direktör Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaşmaya vardı. Kulüp Başkanı Giray Küçük, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski teknik direktör Erkan Sözeri ile yollarını ayırdıktan sonra yeni bir hoca arayışına girdiklerini belirtti.

Yeni Teknik Direktör İle İlgili Beklentiler

Küçük, Sait Karafırtınalar'ın takıma büyük katkı sağlayacağına inandığını ifade ederek, "Sait Karafırtınalar ile prensipte anlaştık. İmza sürecine gireceğiz. Takımımız için oldukça faydalı olacağına inanıyoruz. Eski hocamız Erkan Sözeri'ne de bugüne kadar verdiği destek için teşekkür ediyoruz," dedi.

Karafırtınalar'ın Geçmişi

En son 1461 Trabzon FK ile 2. Lig Beyaz Grup'ta görev yapan Sait Karafırtınalar, kariyeri boyunca birçok takımda teknik direktörlük yapmıştır. Şanlıurfaspor'un bu yeni birlikteliği, gelecekteki başarıları için umut vadediyor.

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