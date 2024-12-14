Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 Yenerken, Teknik Direktör Karafırtınalar'dan Övgü Dolu Açıklamalar

Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u Mağlup Ettikten Sonra Teknik Direktör Açıklamaları

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Teknik Direktör Sait Karafırtınalar, takımın performansını ve yaşadıkları şanssızlıkları değerlendirdi.

Karafırtınalar, oyuncularının maçta çok sabırlı ve iyi bir oyun sergilediklerini belirtti. "Biz çok sabırlı oynadık, iyi oynadık, oyuncularımın hepsi nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadı." diyen Karafırtınalar, son haftalarda yaşanan şanssızlıkları da dile getirdi.

Maçın Zorlukları

Son haftalarda özellikle Amed Sportif Faaliyetler maçında yaşanan zorluklardan bahseden Karafırtınalar, "Bugün de aslında maça iyi başladık ama kötü bir gol yedik ve geriye düştük. Böyle maliyeti çok yüksek, bu ligin dominant takımlarından bir tanesine geriden gelmek kolay değil." şeklinde konuştu.

Takımında herkesin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Karafırtınalar, "Alınan galibiyet hem camiaya hem taraftara hayırlı olsun, devamı inşallah gelir. Biz iyi bir takımız, bunu ilerideki zamanlarda daha da çok göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

Pendikspor'un Teknik Sorumlusundan Açıklama

Maç sonrası değerlendirmelerde bulunan Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Sorumlusu Evrim Esendemir, takımın son üç maçtaki olumsuz gidişatını değiştirmek adına çaba gösterdiklerini belirtti. Esendemir, "Olabildiğince sakin, sabırlı bir oyun oynama önceliğimizdi ki bunu oyunun geneline yaydık." dedi.

Evrim Esendemir, takımının maç boyunca tempoyu artırma çabası içerisinde olduklarını fakat son final paslarında doğru tercihler yapamadıklarını ifade etti. "Üzgünüz kaybettik, rakibimizi tebrik ederiz. Anda kalmayacağız, işimizi geliştirmeye devam edeceğiz." diyerek gelecek maçlara odaklandıklarını sözlerine ekledi.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında Şanlıurfaspor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar açıklamada bulundu.