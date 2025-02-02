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Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0'lık skorla yenerek üç puan aldı.

Yayın Tarihi: 02.02.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 02.02.2025 15:51
Şanlıurfaspor, Uğur Okulları İstanbulspor'u 1-0 Mağlup Etti

Trendyol 1. Lig'de Şanlıurfaspor'un Zaferi

Trendyol 1. Lig'in 22. haftasında, Şanlıurfaspor, kendi sahasında Uğur Okulları İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Maç sonucunda, ev sahibi ekip 1-0'lık skorla galip geldi.

Şanlıurfaspor, bu önemli karşılaşmadan üç puan alarak ligdeki konumunu daha da güçlendirdi. Oyuncular, sergiledikleri performansla taraftarlarını da mutlu etti.

Maçın Önemi

Bu sonuç, Şanlıurfaspor için sadece üç puan değil, aynı zamanda moral kaynağı oldu. Takım, gelecek hafta oynanacak karşılaşmalara daha güçlü bir motivasyonla girecek.

Uğur Okulları İstanbulspor ise bu yenilgiden ders çıkararak, bir sonraki maçlarda daha dikkatli olmaya çalışacak.

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