Saran: PFDK'ye Sevk Edilen 152 Hakem, "Daha Fazlası Çıkacak"

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, PFDK'ye sevk edilen 152 hakemin açıklanmasından memnun olduklarını, daha fazla ismin ortaya çıkacağını söyledi.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 22:22
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 22:22
Fenerbahçe Başkanı'ndan hakem dosyasına ilişkin değerlendirme

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilen 152 hakemin isimlerinin açıklanmasına ilişkin açıklama yaptı.

Kadıköy'deki bir AVM'de gerçekleştirilen Ünifeb Mezunlar Derneği'nin Cumhuriyet'in 102. yılı için düzenlenen Cumhuriyet Konserleri'ne katılan Saran, basın mensuplarına konuştu.

"Bunların ortaya çıkmasından son derece mutluyuz. Bizim için sürpriz değil. Daha fazla isimler de ortaya çıkacak, bu iş başka yerlere de gidecek." dedi ve takipçi olacaklarını vurguladı.

Saran, Cumhuriyet Bayramı'na dair duygularını da paylaşarak, "Cumhuriyet'in 102. yılını kutlayacağız. Gururluyuz ve mutluyuz. İnşallah nice seneler birlikte kutlarız." ifadelerini kullandı.

PFDK'ye sevk edilen hakemlerle ilgili değerlendirmesinde Saran, "Şu anda tek söyleyeceğim, takipçisiyiz ve yeri gelince konuşacağız. Bunu ortaya çıkaranları bir kez daha kutluyoruz. Türk futbolu adına temiz sayfa açılması için fırsat olduğunu düşünüyoruz." dedi ve kulübün temiz futbola verdiği önemi vurguladı.

Sevk edilen isimler arasında yer alan Süper Lig hakemi Zorbay Küçük için Saran, "Şaşırmadık. Daha fazlası da çıkacaktır. Şu anda takipteyiz. Geç de olsa ortaya çıktı. Ortaya çıkaranları tebrik ediyoruz." şeklinde konuştu.

Saran, gelinen noktada soruşturmanın yalnızca hakemlerle sınırlı kalmayabileceğine dikkat çekti ancak sürecin aceleye getirilmemesi gerektiğini belirtti.

Takım ve uçak görüntüleri hakkında

Futbol takımının son galibiyeti ve Gaziantep dönüşünde uçakta çekilen görüntülere dair de konuşan Saran, "Çok zor süreçler atlattık. Divan kurulu, seçim, genel kurul derken azimle ilerliyoruz. Sevgi kazanacak ve gidişattan memnunuz." dedi.

Uçaktaki görüntüleri izlemediğini söyleyen Saran, "Hayat kısa, eğlenmeyi de bilmek lazım. İnsanlar kendini çok ciddiye almamalı. Eski bir sporcu olarak şunu söylüyorum, kazanmak tabii ki önemli ama takımın yüreğini ortaya koyması daha önemli. Bu beni çok mutlu ediyor ve bunu daha sık göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Kadıköy'deki bir AVM'de gerçekleştirilen Ünifeb Mezunlar Derneği'nin Cumhuriyet'in 102. yılı için organize edilen Cumhuriyet Konserleri'ne katıldı.

