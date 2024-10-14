Savic'in Sakatlıklarla Dolup Taşan Sezonu: Trabzonspor'da Sorunlu Günler

Trabzonspor'un Karadağlı Stoperi Stefan Savic

Stefan Savic, Trabzonspor'un sezon başında kadrosuna kattığı önemli bir isim olarak dikkat çekiyor. Ancak, bu sezonun ilk bölümünde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle fazla süre alamadı.

Transfer Detayları

Bordo-mavili kulüp, Atletico Madrid'den ayrılan Stefan Savic ile toplamda 3 milyon avroluk 3 senelik bir sözleşme imzaladı. Bu anlaşma, yıllık 2,5 milyon avro garanti ücret ve 500 bin avro imza parası içeriyordu.

Sakatlık Süreci

27 Temmuz'da sözleşme imzalayan Savic, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasındaki Net Global Sivaspor maçında ikinci yarıya sakatlığı nedeniyle devam edemedi. Ardından, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Rapid Wien maçı öncesinde sol bacak üst bölgede kas zorlanması tespit edildi. Süper Lig'in ikinci haftasında Eyüpspor maçı öncesi ise sağ üst adalesinde gerginlik hissetti. 20 Eylül'deki bir diğer açıklamada ise Bellona Kayserispor ile oynanan maçta sakatlandığı bildirildi.

Süre ve Performans

Savic, toplamda 6 resmi maçta sadece 449 dakika süre alarak takıma katkı sağladı. Bu süre içerisinde Süper Lig'de 149 dakika, Avrupa kupalarında ise 300 dakika sahada kaldı. İspanyol kulübü ile gerçekleştirilen ilk eleme turu maçında ve diğer eşleşmelerde yer aldı ancak bazı karşılaşmalarda sakatlığı dolayısıyla oynamak zorunda kaldı.

Sonuç olarak, Stefan Savic'in yaşadığı sakatlıklar Trabzonspor'un performansını olumsuz etkiledi. Takımın mevcut durumunu ve geleceğini merakla bekliyoruz.