Savic: Trabzonspor 3 maçta 9 puan — Daha iyi futbol gelecek

Savic: Trabzonspor 3 maçta 9 puan, önümüzdeki haftalarda daha iyi futbol oynayacağız

Trendyol Süper Lig'in açılış haftalarında 3 maçta 9 puan toplayan Trabzonspor'da savunma oyuncusu Stefan Savic, takımın kondisyon ve disiplininin meyvelerini topladığını söyledi. Samsunspor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına konuşan Savic, puanlar geldikçe özgüvenin artacağını ve daha iyi bir oyunun geleceğini vurguladı.

Kamp dönemi ve savunma organizasyonu

Savic, kamp döneminde sıkı bir çalışma yapıldığını belirterek, "Kamp döneminde çok sıkı çalışma gerçekleştirdik. Bunun da sonuçlarını, meyvelerini özellikle savunma anlamında almaya başladık. 3 maçta gol yemeden kazandık." dedi. Savunmadaki uyumun ve yeni oyuncuların entegrasyonunun önemine dikkat çekti: "Pedro ayrıldı, Wagner geldi. Uzun yıllar yanımızdaymış gibi aramıza dahil olmayı başardı. Mustafa, Batagov, Uğurcan ile beraber oynamıştık. Tüm takımın hakkını vermek gerekiyor. Bütün oyuncular savunmada yardımcı olmaya çalışıyor."

Fatih Tekke ile çalışma ve sakatlık süreci

Savic, teknik direktör hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Fatih hocamızla çalışıyoruz. 5-6 aydır birlikteliğimiz var. İlişkimiz gayet iyi. Genç, hırslı, futbola dair net fikirleri olan, yeni şeyler denemeyi seven, futbolu düşünen biri. Hocamız buralı, kulüp armasının, renklerinin ne anlam ifade ettiğini biliyor."

Sakatlık dönemiyle ilgili olarak Savic, "Geçen sezon başı kampa katılmadım. Sakatlık yaşamak durumunda kalmıştım. Bizim yaptığımız iş, ağır bir iş, bazen sakatlıklar peşinizi bırakmıyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evinize gittiğinizde kafanızı yastığa rahat koyabiliyorsanız iyi bir iş yaptınız demektir, ben böyle yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörün taktik hazırlıkları hakkında da konuşan Savic, attığı golün bir organizasyon sonucu olduğunu belirterek, "Attığım golü de çalışmıştık. Rakibi analiz ettiğimizde, ön direkte uzun boylu oyuncuları bulunduruyorlardı. Dolayısıyla arka direkte daha kısa oyuncularla mücadele etmek kolay olacaktı. Bu çalışılmış bir organizasyondu." dedi.

Samsunspor maçı ve taraftara çağrı

Savic, Samsunspor karşılaşmasını "Küçük bir derbi mücadelesi" olarak nitelendirdi ve taraftara seslendi: "Bir derbi mücadelesi de her zaman kazanılmak istenen mücadeledir. Taraftar için de bu maçı kazanmak istiyoruz. Onlara mesajım, taraftar stadı doldurduklarında, o desteği verdiklerinde, iki oyuncu fazlaymış gibi oynamamızı sağlıyorlar. 12, belki 13'üncü olarak onları çağırıyorum. Onları statta gördüğümüzde bizim adımıza ekstra güç oluyor."

