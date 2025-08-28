DOLAR
41,04 0,01%
EURO
48,03 -0,41%
ALTIN
4.502,16 -0,47%
BITCOIN
4.639.204,44 -0,67%

Savic: Trabzonspor 3 maçta 9 puan — Daha iyi futbol gelecek

Stefan Savic, Trabzonspor'un Trendyol Süper Lig'de 3 maçta 9 puanla başladığını, savunmanın iyi olduğunu ve puanlar arttıkça daha iyi oynayacaklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 28.08.2025 18:04
Güncelleme Tarihi: 28.08.2025 18:05
Savic: Trabzonspor 3 maçta 9 puan — Daha iyi futbol gelecek

Savic: Trabzonspor 3 maçta 9 puan, önümüzdeki haftalarda daha iyi futbol oynayacağız

Trendyol Süper Lig'in açılış haftalarında 3 maçta 9 puan toplayan Trabzonspor'da savunma oyuncusu Stefan Savic, takımın kondisyon ve disiplininin meyvelerini topladığını söyledi. Samsunspor maçı hazırlıkları öncesinde basın mensuplarına konuşan Savic, puanlar geldikçe özgüvenin artacağını ve daha iyi bir oyunun geleceğini vurguladı.

Kamp dönemi ve savunma organizasyonu

Savic, kamp döneminde sıkı bir çalışma yapıldığını belirterek, "Kamp döneminde çok sıkı çalışma gerçekleştirdik. Bunun da sonuçlarını, meyvelerini özellikle savunma anlamında almaya başladık. 3 maçta gol yemeden kazandık." dedi. Savunmadaki uyumun ve yeni oyuncuların entegrasyonunun önemine dikkat çekti: "Pedro ayrıldı, Wagner geldi. Uzun yıllar yanımızdaymış gibi aramıza dahil olmayı başardı. Mustafa, Batagov, Uğurcan ile beraber oynamıştık. Tüm takımın hakkını vermek gerekiyor. Bütün oyuncular savunmada yardımcı olmaya çalışıyor."

Fatih Tekke ile çalışma ve sakatlık süreci

Savic, teknik direktör hakkında da şu ifadeleri kullandı: "Fatih hocamızla çalışıyoruz. 5-6 aydır birlikteliğimiz var. İlişkimiz gayet iyi. Genç, hırslı, futbola dair net fikirleri olan, yeni şeyler denemeyi seven, futbolu düşünen biri. Hocamız buralı, kulüp armasının, renklerinin ne anlam ifade ettiğini biliyor."

Sakatlık dönemiyle ilgili olarak Savic, "Geçen sezon başı kampa katılmadım. Sakatlık yaşamak durumunda kalmıştım. Bizim yaptığımız iş, ağır bir iş, bazen sakatlıklar peşinizi bırakmıyor. Ben elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Evinize gittiğinizde kafanızı yastığa rahat koyabiliyorsanız iyi bir iş yaptınız demektir, ben böyle yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Teknik direktörün taktik hazırlıkları hakkında da konuşan Savic, attığı golün bir organizasyon sonucu olduğunu belirterek, "Attığım golü de çalışmıştık. Rakibi analiz ettiğimizde, ön direkte uzun boylu oyuncuları bulunduruyorlardı. Dolayısıyla arka direkte daha kısa oyuncularla mücadele etmek kolay olacaktı. Bu çalışılmış bir organizasyondu." dedi.

Samsunspor maçı ve taraftara çağrı

Savic, Samsunspor karşılaşmasını "Küçük bir derbi mücadelesi" olarak nitelendirdi ve taraftara seslendi: "Bir derbi mücadelesi de her zaman kazanılmak istenen mücadeledir. Taraftar için de bu maçı kazanmak istiyoruz. Onlara mesajım, taraftar stadı doldurduklarında, o desteği verdiklerinde, iki oyuncu fazlaymış gibi oynamamızı sağlıyorlar. 12, belki 13'üncü olarak onları çağırıyorum. Onları statta gördüğümüzde bizim adımıza ekstra güç oluyor."

Tabzonspor'un savunma oyuncusu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın...

Tabzonspor'un savunma oyuncusu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Tabzonspor'un savunma oyuncusu Stefan Savic, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlediği basın...

İLGİLİ HABERLER

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Galatasaray, Wilfried Singo ile 5 Yıllık Sözleşme İmzaladı
2
Trabzonspor Samsunspor Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü: Tekke Yönetiminde Taktik Çalışma
3
Savic: Trabzonspor 3 maçta 9 puan — Daha iyi futbol gelecek
4
Beşiktaş Tiago Djalo'yu Resmen Açıkladı: 192. Yabancı, 12. Portekizli
5
Beşiktaş, Sivas'a Hoşgeldin İle Karşılandı
6
2025 Ampute Futbol Uluslar Ligi Maçları Trabzon'da Gerçekleşecek
7
Alanyaspor, Fenerbahçe Maçı İçin Hazırlıklara Start Verdi

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı

Burgan Bank ON ile Anında ve Bedava Döviz Transferi — 30'dan Fazla Ülkeye Masrafsız

Depoyu Dolduran Kampanyalar: Bankalardan 35 Litre Bedava Akaryakıt

PTT'den Dev Yatırım Atağı: İstanbul, Ankara ve Afyonkarahisar'da Yüzbinlerce m² Satışa Çıkarıldı

Bakanlık: 'DM9600' Reflektif Şeritler Acil Toplatılıyor

Konya'da Ulaşıma Çifte Zam: Okul Servisi ve Toplu Taşıma Ücretleri Yükseldi