Schalke 04, Loris Karius'u Kadrosuna Kattı

Schalke 04, eski Beşiktaş kalecisi Loris Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 16:16
Schalke 04, Loris Karius'u Kadrosuna Kattı

Schalke 04, Loris Karius'u Transfer Etti

Almanya 2. Futbol Ligi ekiplerinden Schalke 04, bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Alman kaleci Loris Karius'u kadrosuna kattı. Kulüp, serbest oyuncu statüsündeki Karius ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını açıkladı.

Karius'un Kariyeri

31 yaşındaki Loris Karius, kariyeri boyunca Mainz 05, Liverpool, Beşiktaş, Union Berlin ve son olarak Newcastle United gibi takımlarda görev aldı. Newcastle United'ın üçüncü kaleci tercihi olan Karius, son iki yılda sadece iki kez forma şansı bulabilmişti ve bu durum sonrasında geçen sezon sonunda takımdan ayrıldı.

Transferle birlikte Schalke 04, kaleci pozisyonunda önemli bir takviye yaparak, Karius'un yeteneklerinden faydalanmayı hedefliyor.

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