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Scottie Wilbekin Ameliyat Oldu

Fenerbahçe, Scottie Wilbekin'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 17:48
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 17:48
Scottie Wilbekin Ameliyat Oldu

Fenerbahçe'nin Starı Scottie Wilbekin Ameliyat Edildi

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, oyuncusu Scottie Wilbekin'in başarılı bir ameliyat geçirdiğini duyurdu. Fabrika, sonuçların olumlu olduğunu bildirdi ve Wilbekin'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sakatlık Süreci ve Ameliyat Detayları

Wilbekin, ay başında oynanan THY Avrupa Ligi maçı sırasında Yunan ekibi Olympiakos'a karşı sağ dizinden sakatlık yaşamıştı. Bu nedenle, Acıbadem Hastanesi'nde operasyon geçirmesi gerekti.

Sar-lacivertli kulüp, hastaneden yapılan açıklamada, "Başarılı bir operasyon geçiren oyuncumuza geçmiş olsun diliyor, en kısa sürede eski sağlığına kavuşmasını ve takımdaki yerini almasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Önümüzdeki Hedefler

Fenerbahçe, Wilbekin'in takıma döneceği günleri iple çekerken, oyuncunun iyileşme süreci dikkatle takip ediliyor. Wilbekin'in takıma katılması, takımın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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