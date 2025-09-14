Sebastien Ogier Şili Rallisi'ni Kazandı — WRC 2025'te Liderlik
Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 11. ayağı Şili Rallisini, Toyota Gazoo takımıdan Sebastien Ogier kazandı. Şili'de düzenlenen 16 etaplık mücadeleyi, 8 dünya şampiyonluğu bulunan Fransız pilot 2 saat 55 dakika 42.1 saniye ile ilk sırada tamamladı.
Podium ve Farklar
Elfyn Evans, liderin 11 saniye gerisinde ikinciliği elde etti.
Adrien Fourmaux ise liderin 46.5 saniye arkasında üçüncü oldu.
Puan Durumu ve Sonraki Etap
Sebastien Ogier, bu sonuçla pilotlar klasmanında 224 puana ulaşarak liderliğe yükseldi.
WRC'nin 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi, 16-19 Ekim tarihlerinde Avusturya, Almanya ve Çekya'da düzenlenecek.