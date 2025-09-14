Sebastien Ogier Şili Rallisi'ni Kazandı — WRC 2025'te Liderlik

Toyota Gazoo'dan Sebastien Ogier, Şili Rallisi'ni 2 saat 55 dakika 42.1 saniyeyle kazanıp 224 puana ulaşarak pilotlar klasmanında liderliğe yükseldi.

Yayın Tarihi: 14.09.2025 20:42
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 20:42
Sebastien Ogier Şili Rallisi'ni Kazandı — WRC 2025'te Liderlik

Sebastien Ogier Şili Rallisi'ni Kazandı — WRC 2025'te Liderlik

Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) 2025 sezonunun 11. ayağı Şili Rallisini, Toyota Gazoo takımıdan Sebastien Ogier kazandı. Şili'de düzenlenen 16 etaplık mücadeleyi, 8 dünya şampiyonluğu bulunan Fransız pilot 2 saat 55 dakika 42.1 saniye ile ilk sırada tamamladı.

Podium ve Farklar

Elfyn Evans, liderin 11 saniye gerisinde ikinciliği elde etti.

Adrien Fourmaux ise liderin 46.5 saniye arkasında üçüncü oldu.

Puan Durumu ve Sonraki Etap

Sebastien Ogier, bu sonuçla pilotlar klasmanında 224 puana ulaşarak liderliğe yükseldi.

WRC'nin 12. ayağı Orta Avrupa Rallisi, 16-19 Ekim tarihlerinde Avusturya, Almanya ve Çekya'da düzenlenecek.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amed Sportif Faaliyetler 2-1 Atko Grup Pendikspor | Altıparmak: "Tecrübemizle kazanacağımızı biliyorduk"
2
Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ören'den Hakem Tepkisi: Onuachu'nun Golü İptal
3
Gaziantep FK 2-0 Kocaelispor: Burak Yılmaz'dan 'İlk yarı 3-0' değerlendirmesi
4
Trampolin Türkiye Şampiyonası Samsun'da Sona Erdi
5
Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sona Erdi
6
EuroBasket 2025 Finali: Türkiye ile Almanya Arena Riga'da
7
Sergen Yalçın İstanbul'a Gelerek Beşiktaş'ın Yeni Teknik Direktörü Olacak mı?

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü

MEB'den Gastronomi Liseleri: İstanbul ve Erzurum'da Geleceğin Şefleri Yetişiyor

Konut Kredisi Faizleri Güncellendi: Banka Banka 120 Ay Oranları

MEB 2025-2026 Ortak Sınav Takvimi Açıklandı: 6-10. Sınıflar İçin Tarihler

Şahinbey'den Rekor Destek: Üniversite Öğrencilerine 50.000 TL — Başvurular 17 Eylül'de

2026 Asgari Ücret Zammı İçin İlk Rakam: Morgan Stanley %20-%25 Öngörüyor

Esenyurt'tan 'Eskart' Müjdesi: Binlerce Öğrenciye Ücretsiz Kırtasiye