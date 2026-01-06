Şehriban Günata Anadolu Lisesi Malatya'yı Sivas'ta temsil edecek
Okullar Arası Genç A Kızlar Voleybol Turnuvası'nda bölge maçları
Şehriban Günata Anadolu Lisesi, Okullar Arası Genç A Kızlar Voleybol Turnuvasında Malatya şampiyonu olarak 06-09 Ocak tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenecek bölge grup maçlarında ilin temsilcisi olacak.
Turnuva, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Şampiyon ekip, bölge müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, başarılar dileyerek takıma destek mesajı iletti.
