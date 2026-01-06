Şehriban Günata Anadolu Lisesi Malatya'yı Sivas'ta temsil edecek

Şehriban Günata Anadolu Lisesi, Malatya şampiyonu olarak 06-09 Ocak'ta Sivas'ta düzenlenecek bölge grup maçlarında Okullar Arası Genç A Kızlar Voleybol Turnuvası'nda ilimizi temsil edecek.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 10:45
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 10:45
Şehriban Günata Anadolu Lisesi Malatya'yı Sivas'ta temsil edecek

Şehriban Günata Anadolu Lisesi Malatya'yı Sivas'ta temsil edecek

Okullar Arası Genç A Kızlar Voleybol Turnuvası'nda bölge maçları

Şehriban Günata Anadolu Lisesi, Okullar Arası Genç A Kızlar Voleybol Turnuvasında Malatya şampiyonu olarak 06-09 Ocak tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenecek bölge grup maçlarında ilin temsilcisi olacak.

Turnuva, Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirildi. Şampiyon ekip, bölge müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak bir üst tura yükselmeyi hedefliyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, başarılar dileyerek takıma destek mesajı iletti.

ŞEHRİBAN GÜNATA ANADOLU LİSESİ, OKULLAR ARASI GENÇ A KIZLAR VOLEYBOL TURNUVASI’NDA MALATYA’YI...

ŞEHRİBAN GÜNATA ANADOLU LİSESİ, OKULLAR ARASI GENÇ A KIZLAR VOLEYBOL TURNUVASI’NDA MALATYA’YI TEMSİL EDECEK.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Altay’da Ceyhun Gülselam ve Özgür Özkaya Fesih Hakkını Kullanmadı
2
Göztepe Basketbol, 26 Yaşındaki Pivot Kılıçarslan Şenkahya'yı Transfer Etti
3
Kütahya, 2025'te Gençlik ve Sporda Türkiye 4.’sü
4
Kayseri 2025: 842 bin 338 sporsever ve 655 madalya ile Dünya Spor Başkenti adayı
5
Aydın'da Geleceğin Sporcuları Antrenmanlara Devam Ediyor
6
Trabzonspor 2026'ya Moralsiz Girdi: Süper Kupa Yarı Finalinde 4-1 Yenildi
7
TFF Tahkim Kurulu 123 Futbolcunun Hak Mahrumiyeti Cezalarını Onadı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları