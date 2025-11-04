Selçuk İnan: "Mücadeleyi Üstüne Çıkarmamız Gerekiyor" — Kocaelispor, Galatasaray Maçı Öncesi

Selçuk İnan: "Bugüne kadarki mücadelenin üstüne çıkmamız gerekiyor"

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında 9 Kasım Pazar günü saat 17.00’de konuk edecekleri lider Galatasaray maçı öncesi basına açıklamalarda bulundu. İnan, takımının sahadaki mücadelesini bir üst seviyeye çıkarmadan galibiyet beklemenin zor olduğunu vurguladı.

Maç öncesi değerlendirme

Başakşehir maçında "kazanabilecek pozisyonlar buldukları ancak neticelendiremedikleri"ni belirten İnan, "Kötü bir kararla kaybetmekten dolayı üzgünüz. Fakat yeni bir gün, yeni bir maç. Galatasaray maçı hazırlıklarına dün itibarıyla başladık." ifadelerini kullandı. Teknik adam, maçın önemine dikkat çekerek, "Pazar günü saat 17.00’de belki de bu senenin rekorunu kıracağız; 40 bine yakın taraftarımız olacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var." dedi.

İnan, takımın form durumuna da değinerek, "Son dönemlerde performans olarak formda diyebileceğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla da maçı kazanmak için ne gerekiyorsa taraftarlarımızla ve şehrimizle beraber mücadele edeceğiz. Ama bir gerçek var ki bu maçı kazanabilmek için bugüne kadar vermiş olduğumuz mücadelenin de üstüne çıkmamız gerekiyor. Oyuncularımız da bunun farkında. Bütün çalışmalarımız da hafta boyunca bu şekilde olacak" sözlerini kullandı.

Petkovic tedavisi ve kadro durumu

Takımdaki eksikler hakkında bilgi veren İnan, golcü oyuncu Bruno Petkovic ile ilgili şu açıklamayı yaptı: "Bruno Petkovic kendi ülkesinde tedavi olmak istedi. Oradaki doktorunun sakatlığına daha hakim olduğunu, sakatlığını daha iyi bildiğini söylemiş ve bizden izin istemişti. Biz de yöneticilerimizle görüşüp izin verdik. Dün döndü ama iyileşme istedikleri gibi olmamış. Raporları bizim doktorlarımıza geldi. Bu halde de Galatasaray maçında oynama ihtimalinin olmadığını söylediler. Tekrardan tedavisinin devam edilmesine karar verildi. Tedavi orada başlandığı için orada bitsin dediler. O da 'Tekrar gitsem daha iyi olur' dedi. Biz de sağlık ekibiyle konuştuk ve bunun daha doğru olduğunu söylediler. Tekrar ülkesine döndü. Bir haftalık daha tedavi süreci olacak. Ondan sonra inşallah bizimle olacak. Bu beklediğimiz bir şey değildi. Ben bu maça belki yetişir diye ummuştum. Ama dün raporlar kötü gelince açıkçası biraz da üzüldük ama futbolda bunlar var."

İnan ayrıca sakat ve takıma dönen oyuncular hakkında, "Haidara bugün itibarıyla artık bizimle antrenmanlara çıkacak. Rivas henüz antrenmanlara çıkamıyor. Serdar’ın durumunu biliyorsunuz. Antrenmana çıkacak ama enfeksiyon riski ya da başka bir sıkıntısı olabilir. Ona da hafta içinde bakacağız. Darko zaten toparladı" dedi.

Rakip analizi ve taktik yaklaşım

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi'nde Ajax ile oynayacak olmasının Kocaelispor’a avantaj sağlayıp sağlamayacağı sorusuna İnan, "Eğer sahada fazlasıyla mücadele ederseniz, en az onlar kadar koşup mücadele ederseniz, fiziksel avantajları sahanın içinde kısmen görebilirsiniz. Onun dışında her maçın ayrı bir anı, ayrı bir hikayesi var. Galatasaray için Ajax maçı bambaşka olacak, bizim maç başka bir maç olacak." yanıtını verdi.

İnan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Fiziksel olarak oraya gidip oynamaları ve tekrar dönmeleri biraz etkiler mi, kendi dönemimden baktığımda da etkilendiğim zamanlar oluyordu. En nihayetinde Galatasaray’ın çok geniş bir kadrosu var. Biz Ajax maçıyla bir bağlantı kurmaya çalışmıyoruz. Kendi maçımızla ilgili Galatasaray’a karşı doğru bir oyunla, doğru bir stratejiyle ve rakipten daha çok mücadele ederek oynamaya çalışacağız. Bunların hepsini doğru bir şekilde sahaya yansıtırsak taraftarlarımızın da desteğiyle kendi şehrimizde kazanan taraf oluruz inşallah."

Geçmiş, aidiyet ve motivasyon

Taraftarın dile getirdiği "Galatasaraylı Selçuk İnan" söylemlerine de değinen İnan, "Hepimiz bir yerlerde futbol oynadık. Geçmişimiz var. Birimiz Galatasaraylı Selçuk, birimiz Fenerbahçeli Ahmet, birimiz Beşiktaşlı Nurettin, Antalyalı Ahmet, Sakaryalı bilmem kim, ne derseniz deyin. Bütün şehirlerde bunu herkes söyler. Benim hayatım, benim bakışım başka. Siz beni çok iyi tanıdınız. Şükürler olsun ki ülkemizde, özellikle de Kocaeli’de bunu fazlasıyla insanlara hissettirdiğimi düşünüyorum. Şu an benim anım. Burası benim alanım, benim hayatım. Oyuncularım da orada. Onların kazanması için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyorum. Karşımdaki rakibin kim olduğunu çok düşünmüyorum. Ama geçmişimde çok önemli başarılar yakaladım, kaptanlığını yaptım, antrenörlüğünü yaptım. Bunu gizleyemem. O yüzden de onları ayırmak artık bizim için çok profesyonel, çok basit bir şey" ifadelerini kullandı.

Hazırlık ve beklenti

Oyun formasyonu hakkında detay vermekten kaçınan İnan, "Oyun formasyonuyla ilgili şu an burada açıklama yapmak istemiyorum çünkü hafta boyunca ona çalışacağız. Formasyonda bir değişiklik olur mu, onu da maçta görürsünüz. Şu anda söylemenin bir anlamı yok. En iyi şekilde Galatasaray maçına hazırlanmak istiyoruz." dedi ve ekledi: "16 yıl aradan sonra ilk defa derbi oynanacak. Bence biz bunun tadını çıkaralım, zevkini alalım. Bütün şehirde pazar günü bir bayram havası oluşacak. Mücadelemizi gösterelim. İnşallah sonucunda da kazanan taraf olursak çok önemli bir iş yapmış oluruz."

