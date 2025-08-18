DOLAR
Selçuk Şahin: Son dakika golü üzdü, oyun umut verdi — Beşiktaş 2-1 ikas Eyüpspor

Beşiktaş'a 2-1 yenilen ikas Eyüpspor'da Selçuk Şahin, son dakika golüne üzüldüğünü ancak takımın oyunundan memnun olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 18.08.2025 00:37
Güncelleme Tarihi: 18.08.2025 00:37
Trendyol Süper Lig | Beşiktaş 2-1 ikas Eyüpspor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan ikas Eyüpspor'un teknik direktörü Selçuk Şahin, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının performansından memnun olduğunu belirtti.

Şahin, maçla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "İki duyguyu bir arada yaşıyorum. Son dakika golü üzdü ama oynadığımız oyun mutlu etti. Oyunun güzel taraflarını sahaya yansıtmaya çalışıyoruz. Çocuklar başarılı işler yaptı. Son anları daha doğru oynayabilirdik. Beşiktaş ilk kez böyle baskı yaptı. Biraz dikkatli olsak kazanacağımız bir maçtı. Pozisyonlar verdik ama güzel bir maç oldu. Sonu bizim için üzücü oldu. Haftaya puanlar almamız gerektiğini düşünüyorum. Topun değerini bilsek 2-1 biz alabilirdik."

Geçen sezon ile aradaki fark hakkında konuşan Şahin, daha cesur bir takım hedeflediklerini vurguladı: "Geçen seneyle fark, benzer şeyler var. Geçen seneye nazaran top rakipteyken daha cesur bir takım olmak istiyoruz. Geçen sene net bir oyun vardı. Bu sene değişken oyunlar oynamak istiyorum. Bugün biraz farklı çıktık. Zaman zaman değişik oyunlar oynamayı düşünüyorum. Önde baskı yapan bir takım oluşturmak istiyorum. Değerli olan şeyin sistem olduğunu düşünüyorum. Sisteme değer veren bir teknik adamım. Sistemde kaliteli oyuncuya ihtiyacınız var, bizim elimizde de kaliteli oyuncular var. Oyuncuların performansından memnunum. Hatalarımızı en aza indirgemeye çalışacağız."

Beşiktaş'ın bu sezon ilk kez cesur bir baskı yaptığını ifade eden Şahin, St. Patrick's maçını izlediğini ve Beşiktaş'ın kendilerine karşı ilk kez bu kadar baskılı oynadığını söyledi: "Perşembe günü St. Patrick's maçını izledim. Orada Beşiktaş bu kadar cesur değildi. Bize ilk kez bu kadar cesur baskı yaptılar. Bunu kırdığımız anlar oldu. Hatalarımız da oldu. Bu oyun üzerinde cesur olarak devam etmemiz lazım."

