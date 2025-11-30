Selendi Belediyespor 3-0 Galip: İlk Haftada 3 Puan

Selendi Belediyespor, Killik Spor'u 3-0 mağlup ederek ilk haftayı 3 puanla kapattı; rakip iki kırmızı kartla 9 kişi kaldı.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 17:46
Selendi Belediyespor, deplasmanda Killik Spor'u 3-0 mağlup ederek ilk haftayı 3 puanla kapattı.

Mücadelede oyun üstünlüğünü baştan sona elinde tutan Selendi ekibi, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık net galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi Killik Spor karşılaşmayı iki kırmızı kartla 9 kişi tamamladı.

Takım ve Başkan Açıklamaları

Bu sonuçla Selendi Belediyespor, yeni teknik heyetiyle çıktığı ilk maçta hem galibiyeti hem de moral avantajını elde etti.

Maçın ardından açıklama yapan Selendi Belediyespor Başkanı Ömer Karagöz, hedeflerinin bu sezon şampiyonluk olduğunu belirterek, "Hak ettiğimiz Süper Amatör Lig’e yeniden döneceğiz" dedi.

Selendi Belediye Başkanı Murat Daban da deplasman maçında takımı yalnız bırakmadı.

