Semenyo'ya Tribünden Irkçı Saldırı: Şüpheli Anfield'dan Çıkarıldı

Liverpool-Bournemouth maçında Antoine Semenyo'ya tribünden ırkçı sözler söylendi; 47 yaşındaki şüpheli stadyumdan çıkarıldı, Semenyo desteklere teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 16.08.2025 16:50
Güncelleme Tarihi: 16.08.2025 16:50
Olayın Detayı

İngiltere Premier Ligi sezon açılışında oynanan Liverpool-Bournemouth maçında konuk ekip oyuncusu Antoine Semenyo ev sahibi bir taraftarın ırkçı söylemine maruz kaldı. Karşılaşmanın 29. dakikasında yaşanan olay üzerine hakem Anthony Taylor maçı bir süre durdurdu.

Soruşturma ve Güvenlik

Merseyside polisi tarafından yapılan açıklamada, olayı gerçekleştirdiği belirtilen 47 yaşındaki bir kişinin Anfield Stadyumu'ndan çıkarıldığı ve hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Semenyo'nun Açıklaması

Antoine Semenyo, ABD merkezli Instagram şirketinin sosyal medya platformu hesabından yaptığı paylaşımda destek olanlara teşekkür etti. Semenyo açıklamasında: "Anfield'daki dün gece, bir kişinin sözleri yüzünden değil, tüm futbol ailesi bir arada durduğu için sonsuza dek aklımda kalacak. O an beni destekleyen takım arkadaşlarıma, gerçek karakterlerini gösteren Liverpool oyuncularına ve taraftarlarına, profesyonelce davranan Premier Lig yetkililerine teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Maç ve Kulüplerin Tepkisi

Liverpool'un 4-2 galip geldiği maçta Semenyo, takımının iki golüne imza attı. Oyuncu, "Futbol, en önemli anlarda en iyi yönünü gösterdi. O iki golü atmak, sahada gerçekten önemli olan tek dili konuşmak gibiydi. İşte bu yüzden oynuyorum - böyle anlar için, takım arkadaşlarım için, bu güzel oyunun ne olabileceğine inanan herkes için. Futbol dünyasının dört bir yanından gelen yoğun destek mesajları, bu sporu neden sevdiğimi hatırlatıyor. Birlikte ilerlemeye devam ediyoruz." dedi.

Premier Lig ve Liverpool kulübü, yaptıkları açıklamalarda Semenyo'nun yanında olduklarını ve yaşanan olayı kınadıklarını belirtti.

