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Semih Kılıçsoy'a transfer dönemi öncesi dev talip

Beşiktaş'ta gösterdiği mükemmel performansla herkesin dikkatini çeken Semih Kılıçsoy, bu sezon transfer dönemi açılmadan önce büyük takımların ilgisini çekti.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 13:02
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 13:02
Semih Kılıçsoy'a transfer dönemi öncesi dev talip

Beşiktaş'ın genç futbolcularından Semih Kılıçsoy, Fernando Santos yönetimindeki siyah beyazlılarda teknik direktörünün değişmesinin ardından bu fırsatı değerlendirdikten sonra kısa sürede taraftarların favorisi haline geldi. Yönetim, 18 yaşındaki santrforla ilgilendi ve Siyah-Beyazlılar, sözleşmesini uzattı.

Feyyaz Uçar: En büyük rekoru kıracak!

Semih Kılıçsoy'a transfer dönemi öncesi dev talip

Beşiktaş'ın futboldan sorumlu basın sözcüsü olan ve aynı zamanda da yönetim kurulu üyesi görevinde bulunan Feyyaz Uçar, geçtiğimiz günlerde Semih Kılıçsoy hakkında konuşmuş ve açıklamasında "Semih Kılıçsoy her zaman için gol atmayı düşünen bir oyuncu. Tüm zamanların rekorunu kıracağını düşünüyorum. Son yılların en iyi forvet oyuncusu olduğu kanaatindeyim." dedi.

Semih Kılıçsoy bu sezonda Beşiktaş formasıyla 25 maçta forma giyme fırsatı buldu. Siyah Beyazlıların yıldızı, bu maçlarda 10 gol atarken, 1 de asist kaydetti. Genç futbolcunun Beşiktaş'la olan sözleşmesinin 30 Haziran 2028 tarihinde sona ereceği öğrenildi.

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