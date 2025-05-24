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Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası Samsun'da Start Aldı

Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası, Samsun'da başladı. 284 sporcu, 25 Mayıs'a kadar sürecek yarışmada madalya için mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 24.05.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 24.05.2025 14:14
Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası Samsun'da Start Aldı

Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası Samsun'da Start Aldı

Türkiye Buz Pateni Federasyonu tarafından organize edilen Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası, Samsun'da başladı. Yarışma, İlkadım ilçesindeki Buz Sporları Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

Organizasyona toplamda 284 sporcu katılırken, yarışmanın 25 Mayıs'ta sona ereceği bildirildi. Dereceye giren sporcular ise madalya ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek.

İlkadım İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Murat Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyonun start aldığını belirtti. Sporculara başarılar dileyen Turan, "Mayıs ayında Samsun'da birçok ulusal ve uluslararası spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz. Bugün de burada 3 ilden katılan 284 sporcuyla senkronize dalında Türkiye şampiyonasını yapacağız. Bununla beraber 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Spor Bayramı'nı bir kez daha 23-25 Mayıs tarihleri arasında kutlamış olacağız." ifadelerini kullandı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası, Samsun'da...

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası, Samsun'da başladı.

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası, Samsun'da...

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Senkronize Buz Pateni Gençlik Kupası, Samsun'da başladı.

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