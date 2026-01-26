Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik: Beşiktaş’ın Eyüpspor 11’i

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında sahaya, geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Kayserispor maçının ilk 11’inden üç değişiklikle çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda bazı mecburi ve taktiksel tercihleri tercih etti.

Yapılan değişiklikler

Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Gökhan Sazdağı yerine Taylan Bulut’a şans verirken, kart cezalısı Felix Uduokhai’nın yokluğunda savunmada Tiago Djalo görev aldı. Transfer gündemindeki Tammy Abraham’ın yokluğunda ise forvette Jota Silva ilk 11’e döndü.

Beşiktaş’ın ilk 11’i

Ersin Destanoğlu - Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz - Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva - El Bilal Toure

Jota Silva 3 maç sonra 11’de

Jota Silva, 3 maç sonra yeniden ilk 11’de yer aldı. Portekizli oyuncu en son 14. haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasında başlamış; daha sonra Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuş, Trabzonspor ve Rizespor karşılaşmalarında ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Yedek kulübesi tamamen yerli

Beşiktaş’ın Eyüpspor maçındaki yedek kulübesi tamamıyla yerli oyunculardan oluştu. Kulübede yer alan 9 futbolcunun 6’sı altyapı çıkışlı olması da dikkat çekti. Yedekler şu şekilde: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Hekimoğlu.

