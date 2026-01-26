Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik: Beşiktaş’ın Eyüpspor 11’i

Sergen Yalçın, Kayserispor 11’inden 3 değişiklik yaparak Eyüpspor karşısına çıktı; Jota Silva 3 maç sonra 11’de, yedek kulübesi tamamen yerli.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 20:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 20:23
Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik: Beşiktaş’ın Eyüpspor 11’i

Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik: Beşiktaş’ın Eyüpspor 11’i

Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Beşiktaş, Eyüpspor deplasmanında sahaya, geçtiğimiz hafta iç sahada oynanan Kayserispor maçının ilk 11’inden üç değişiklikle çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda bazı mecburi ve taktiksel tercihleri tercih etti.

Yapılan değişiklikler

Deneyimli çalıştırıcı, sağ bekte Gökhan Sazdağı yerine Taylan Bulut’a şans verirken, kart cezalısı Felix Uduokhai’nın yokluğunda savunmada Tiago Djalo görev aldı. Transfer gündemindeki Tammy Abraham’ın yokluğunda ise forvette Jota Silva ilk 11’e döndü.

Beşiktaş’ın ilk 11’i

Ersin Destanoğlu - Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz - Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota Silva - El Bilal Toure

Jota Silva 3 maç sonra 11’de

Jota Silva, 3 maç sonra yeniden ilk 11’de yer aldı. Portekizli oyuncu en son 14. haftada deplasmanda 2-0 kazanılan Fatih Karagümrük karşılaşmasında başlamış; daha sonra Gaziantep FK ve Kayserispor maçlarında sonradan oyuna dahil olmuş, Trabzonspor ve Rizespor karşılaşmalarında ise sakatlığı nedeniyle forma giyememişti.

Yedek kulübesi tamamen yerli

Beşiktaş’ın Eyüpspor maçındaki yedek kulübesi tamamıyla yerli oyunculardan oluştu. Kulübede yer alan 9 futbolcunun 6’sı altyapı çıkışlı olması da dikkat çekti. Yedekler şu şekilde: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda ve Mustafa Hekimoğlu.

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, GEÇTİĞİMİZ HAFTA İÇ SAHADA OYNADIKLARI KAYSERİSPOR...

BEŞİKTAŞ TEKNİK DİREKTÖRÜ SERGEN YALÇIN, GEÇTİĞİMİZ HAFTA İÇ SAHADA OYNADIKLARI KAYSERİSPOR MAÇININ 11’İNDEN 3 DEĞİŞİKLİK YAPARAK EYÜPSPOR KARŞISINA ÇIKTI.

ERSİN DESTANOĞLU - TAYLAN BULUT, TİAGO DJALO, EMİRHAN TOPÇU, RIDVAN YILMAZ - KARTAL KAYRA YILMAZ...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı
2
Trendyol Süper Lig: Eyüpspor 0-1 Beşiktaş — 15'te Siyah-Beyaz Önde
3
Sergen Yalçın’dan 3 değişiklik: Beşiktaş’ın Eyüpspor 11’i
4
Belek'te Gloria Özaltın Championship 2026 Başlıyor
5
Mauro Icardi, Galatasaray’ın Süper Lig’de en çok gol atan yabancısı oldu
6
Trabzonspor Evinde Yenilmezliğini 11 Maça Çıkardı
7
Skriniar cezalı duruma düştü: Fenerbahçe 1-0 mağlup

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları