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Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Hayatını Kaybetti

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında yaşamını yitirdi. Kulüpten başsağlığı mesajı yayımlandı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 17:58
Sergen Yalçın'ın Kardeşi Gürsoy Yalçın Hayatını Kaybetti

Gürsoy Yalçın'ın Vefatı Futbol Dünyasını Sarstı

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın, 47 yaşında yaşamını yitirdi. Siyah-beyazlı kulüp, bu acı haberi sosyal medya hesaplarından duyurarak, Yalçın ailesine başsağlığı diledi.

Kulüp Açıklaması Duyuruldu

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Futbol A Takımımızın 2020-21 sezonunda kazandığı lig ve kupa şampiyonluğunda pay sahibi olan, eski futbolcumuz ve teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın kardeşi Gürsoy Yalçın'ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, Sergen Yalçın'a, ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Gürsoy Yalçın'ın Durumu

Gürsoy Yalçın, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi görüyordu. Bu beklenmedik kayıp, futbol camiasında büyük bir üzüntüye yol açtı.

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