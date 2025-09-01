Sergen Yalçın'la Beşiktaş'ın İkinci Dönemi Yenilgiyle Başladı

Sergen Yalçın'ın İkinci Dönemi Alanyaspor Maçıyla Başladı

Maç özeti

METİN ARSLANCAN - Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 4. haftasında deplasmanda oynadığı Corendon Alanyaspor maçından 2-0 yenik ayrıldı. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, takımın başına geçtiği ikinci dönemine mağlubiyetle başladı.

Maçın ilk yarısında Beşiktaş hücumda etkili olamazken, Alanyaspor ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrası kazanılan penaltıyı değerlendirdi. İbrahim Kaya, 45+5. dakikada attığı golle ilk yarıyı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlamasına neden oldu.

İkinci yarıda Beşiktaş bulduğu fırsatları değerlendiremezken, ev sahibi ekip 76. dakikada Güven Yalçın ile farkı ikiye çıkardı: 2-0. Güven, eski takımına attığı golün ardından sevinmedi. Maçın kalan bölümünde Alanyaspor skoru korumayı başardı.

Maç sonrası tablo

Beşiktaş, bu mağlubiyetle milli araya yenilgiyle girerken; Alanyaspor ise sezonun ilk galibiyetini alıp puanını 4'e yükseltti.

Kale sorunları sürüyor

Beşiktaş bu sezon oynadığı 8. resmi maçta da kalesinde gol gördü. Siyah-beyazlılar, bu sezon Süper Lig'de 2 karşılaşmada, Avrupa kupalarında ise oynadığı 6 maçta filelerinde gol gördü.

Takımın resmi maçlardaki sonuçları şöyle:

UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş - Shakhtar Donetsk 2-4

UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk - Beşiktaş 2-0

UEFA Konferans Ligi St. Patrick's - Beşiktaş 1-4

UEFA Konferans Ligi Beşiktaş - St. Patrick's 3-2

Trendyol Süper Lig Beşiktaş - ikas Eyüpspor 2-1

UEFA Konferans Ligi Lausanne - Beşiktaş 1-1

UEFA Konferans Ligi Beşiktaş - Lausanne 0-1

Trendyol Süper Lig Corendon Alanyaspor - Beşiktaş 2-0

Bu maçlarda Beşiktaş 12 gol attı, kalesinde ise 14 gol gördü.

Tammy Abraham suskun

Beşiktaş'ın İngiliz santrforu Tammy Abraham, son 3 maçta gol sevinci yaşayamadı. Abraham sezona ilk 5 karşılaşmada kaydettiği 6 gol ile başlamıştı; ancak daha sonra Lausanne ile oynanan iki müsabaka ve Alanyaspor karşısında skor katkısı veremedi.

Yeni transferler sahada

Atalanta'dan kiralanan El Bilal Toure, siyah-beyazlı formayı ilk kez giydi. Ligin 4. haftasında Alanyaspor deplasmanında 58. dakikada Ernest Muçi'nin yerine oyuna dahil oldu. Diğer transfer Tiago Djalo ise maça ilk 11'de başlayıp 90 dakika sahada kaldı.

Ligdeki durum ve Alanyaspor serisi

Beşiktaş, Süper Lig'de sezonun ilk yenilgisini Alanyaspor karşısında aldı. Ligde iki maçı ertelenen Beşiktaş, 2. haftada ikas Eyüpspor'u sahasında 2-1 yenmişti.

Siyah-beyazlılar, son iki resmi maçta da rakip fileleri havalandıramadı. UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında Lausanne'a sahasında 1-0 yenilirken, Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Bu sezon Shakhtar Donetsk ile oynanan rövanş maçı (2-0) dahil olmak üzere toplam 3 maçta gol sevinci yaşanmadı.

Beşiktaş, Alanyaspor ile oynadığı son 5 müsabakada galip gelemedi. Son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0 ile alan siyah-beyazlıların, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında rakiple olan maçları ve 2025-2026 sezonundaki Alanya maçında kayıpları devam etti.