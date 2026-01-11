Serhat Aydın: Türkiye’ye İlk Kez 5 Branşlı, Teleskopik Havuzlu Modern Pentatlon Tesisi

Federasyon Başkanı yeni tesis ve hedefleri açıkladı

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Serhat Aydın, yeni sezon öncesinde federasyonun hedeflerini ve sporculara kazandırılan yeni tesisleri tanıttı. Federasyonun organizasyonlarından biri olan Olimpik Ulusal Sıralama 1 yarışlarını Ankara’daki yeni tesiste gerçekleştirdiklerini belirtti.

Aydın, "Buraya Türkiye’nin her bölgesinden 55 erkek ve 40 kadın sporcu geldi. İnşallah olimpiyat yolunda çocuklarımızdan burada büyük başarılar bekliyoruz" diye konuştu.

Aydın ayrıca, "Türkiye’de ilk teleskopik açılır-kapanır havuzunu Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’na kazandırdık" ifadesine yer verdi.

"Türkiye’de ilk defa 5 branşın aynı anda yapılabileceği tesisi sporcularımıza kazandırdık"

Başkan Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’de ilk defa 5 branşın aynı anda yapılabileceği tesisi sporcularımıza kazandırdık. Burada engel parkurumuz, eskrim salonumuz, atletizm ve koşu alanımız ile buradaki havuzumuzu bu sene hizmetlerine sunuyoruz."

Yeni sezon hedeflerine ilişkin olarak Aydın, "2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları’nda 4 kota bekleniyor. İnşallah burada 1 kadın, 1 erkek olarak 2 altın madalyayla dönmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

