Serikspor 2-4 Sipay Bodrum FK: Yuran'dan Eleştiri, Yılmaz'dan Zafer Mesajı

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Serikspor, Sipay Bodrum FK'ye 4-2 yenildi. Yuran gençlik ve bütçe vurgusu yaptı; Yılmaz galibiyeti taraftarlara armağan etti.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 00:51
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 00:51
Serikspor 2-4 Sipay Bodrum FK: Yuran'dan Eleştiri, Yılmaz'dan Zafer Mesajı

Serikspor 2-4 Sipay Bodrum FK: Maç Sonrası Değerlendirmeler

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Sipay Bodrum FK'ye 4-2 mağlup olan Serikspor'da teknik direktör Sergey Yuran maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Sergey Yuran: Takım genç, bütçe sınırlı

"Serikspor, genç bir takım. Bizim bütçemiz de belli ve ona göre performans gösterebiliyoruz" diyen Yuran, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında 2 ayda sıfırdan takım kurmanın kolay olmadığını söyledi.

Oyuncularının maçta çok mücadele ettiğini belirten Yuran, ligdeki kaliteye dikkat çekerek, "Genel olarak Türkiye 1. Ligi, çok iyi. Çünkü çok kaliteli oyuncular oynuyor." ifadelerini kullandı.

Yuran, maçta takımlarına karşı verilen haksız iki penaltı iddiasında bulunarak, böyle penaltıları hayatında ilk kez gördüğünü söyledi. Ayrıca takımda stoper, orta saha, forvet ve kaleci transferleri yapmayı düşündüklerini kaydetti.

Sefer Yılmaz: Üst sıralar hedefi ve taraftara armağan

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, ligdeki son galibiyetleri değerlendirerek, ilk iki haftadaki beraberliklerin ardından son iki haftada güzel galibiyetler aldıklarını söyledi.

"Özellikle ikili mücadelelerde, hava toplarında belki de bu ligin en güçlü takımlarından biri. Çok iyi hazırlandık. Maça iyi de başladık. Golleri bulduk. İkinci yarı üç farkı bulduk ama biraz futbolcu arkadaşlar gevşedi. Yeniden toparlandık. 4-2'lik çok güzel bir skorla, güzel bir galibiyet aldık. Bu galibiyeti Bodrum FK taraftarlarına armağan ediyoruz."

Yılmaz, milli maç arasına böyle bir galibiyetle girmenin kendileri için önemli olduğunu, sonraki periyoda iyi hazırlanacaklarını belirtti. Ayrıca ligde çok sayıda favori takım olduğunu, ligin şeklinin milli maç arasından sonra daha belirgin olacağını ifade etti.

"Hedefimiz tabii ki üst sıralarda olmak, bütün maçları kazanmak. Geçen sene kısa bir süre de olsa Bodrum FK, Bodrum şehri ve Bodrum halkı Süper Lig'in tadını aldı. Onlara tekrar o zevki, o keyfi yaşatmak istiyoruz. İnşallah bunun devamı gelir."

