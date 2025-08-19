DOLAR
Serkan Damla A Milli Takım Teknik Heyetine Dahil Edildi

UEFA Pro Lisanslı Serkan Damla, A Milli Futbol Takımı'nda yardımcı antrenör, oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak göreve başladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 19:33
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 19:33
2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi kadroya katılım

4 Eylül'de Gürcistan ve 7 Eylül'de İspanya ile oynanacak maçlarla başlayacak A Milli Futbol Takımı hazırlıklarına yeni bir isim katıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasına göre, UEFA Pro Lisans diploması sahibi Serkan Damla, A Milli Takım'da yardımcı antrenör, oyuncu ve maç izleme antrenörü olarak görevlendirildi.

Futbolculuk kariyerinde Süper Lig'de 187 maça çıkan Damla, futbolculuk kariyerini 2006-2007 sezonunda noktaladı. Antrenörlüğe ise 2009 yılında başladı.

Damla, daha önce A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın Adana Demirspor takımında bulunduğu 2021-2023 döneminde de yardımcı antrenörlük yapmıştı.

