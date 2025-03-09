Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonu

Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak kadınlar havalı tabanca finalini 240.8 puanla tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada, olimpiyat ikincisi olan ve Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda, bu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.