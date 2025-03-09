Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonu

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 15:01
Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonu

Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atarak kadınlar havalı tabanca finalini 240.8 puanla tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Atıcılık Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen şampiyonada, olimpiyat ikincisi olan ve Türkiye'yi temsil eden Şevval İlayda, bu başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

İLGİLİ HABERLER

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trabzonspor, Beşiktaş United Payment'i 2-0 Geçti!
2
Kadın Futbol Süper Ligi Derbisinde Galatasaray ve Fenerbahçe Berabere Kaldı
3
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov: 'Hedefimiz Avrupa'ya gitmekte kararlıyız'
4
Zerenspor, Vodafone Sultanlar Ligi'nde Türk Hava Yolları'nı Yenerek Zirveye Yaklaştı
5
Ümraniyespor Teknik Direktörü Bülent Bölükbaşı: 'Kazandığımız için mutluyuz'
6
Fenerbahçe Opet, Beşiktaş'ı 91-63 Yenerek Liderliği Garantiledi
7
Bakan Bak, Avrupa Şampiyonu Şevval İlayda Tarhan'ı Tebrik Etti

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

İş Bankası'ndan KOBİ'lere Yıllık 18.000 TL Nakit İade Fırsatı!