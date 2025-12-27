Mehmet Altıparmak: Sivasspor'u Süper Lig'e Çıkarmak İstiyoruz

Bandırmaspor galibiyeti ve maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, galibiyetin hak eden tarafın kazandığı bir maç olduğunu belirterek, "Maçın ilk yarısı biraz dengeli geçti. Devre arası oyuncularımıza gerekli uyarıları yaptık. İkinci yarıyı mükemmel oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti elde ettik. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bugün inanılmaz bir birliktelik vardı. Taraftarımıza da bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum, galibiyet onlara da armağan olsun. Devre arasına güzel bir şekilde girdik. Lig asıl ikinci yarı başlıyor. Bir hedefimiz var, üst tarafı yakalamak. İnşallah devre arası transferleriyle daha iyi bir Sivasspor’u ikinci yarıda izleteceğiz" dedi.

Ara transfer planı ve kulübe çağrı

Ara transfer dönemiyle ilgili konuşan Altıparmak, "Transferle ilgili çalışmalar yapacağız. Şimdi biz maçı ve galibiyeti kutluyoruz. Bizim önce transfer yasağını kaldırmamız gerekiyor. Belirlediğimiz birkaç oyuncu var. Hemen bu oyuncularla protokol yapmamız lazım ama transferi açmamız gerekiyor. Takım yeniden toplandığında bunlar inşallah halledilmiş olur. Sivasspor’u başarıya götürecek ve eksik olan mevkilerle ilgili çalışma yapacağız. Doğru ve net adamlar alacağız. Bizim en büyük eksikliğimiz ön taraflar. Tek hedefimiz var; Sivasspor’u geldiği yere, Süper Lig’e çıkartmak istiyoruz. Bu sadece bizim çabamızla olamayacak. Sivas’ın bütün büyükleri; valisi, belediye başkanı, milletvekilleri, iş adamları herkes bu işin içinde olmalı. Herkese gerçekten çok ihtiyacımız var. Hafta başında şehrimizin büyükleri ve yönetimle birlikte bir toplantı yapılacak. Transfer yasağı ile ilgili konuşulacak. Ayrıca bize katkı sağlamayacak oyuncunun burada işi yok" ifadelerini kullandı.

MEHMET ALTIPARMAK, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.