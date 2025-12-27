DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.753.552,15 0,21%

Mehmet Altıparmak: Sivasspor'u Süper Lig'e Çıkarmak İstiyoruz

Altıparmak, Bandırmaspor galibiyetinin ardından transfer planlarını ve tek hedeflerinin Özbelsan Sivasspor'u tekrar Süper Lig'e çıkarmak olduğunu açıkladı.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 17:07
Mehmet Altıparmak: Sivasspor'u Süper Lig'e Çıkarmak İstiyoruz

Mehmet Altıparmak: Sivasspor'u Süper Lig'e Çıkarmak İstiyoruz

Bandırmaspor galibiyeti ve maç değerlendirmesi

Trendyol 1. Lig’in 19. haftasında Özbelsan Sivasspor, konuk ettiği Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu.

Altıparmak, galibiyetin hak eden tarafın kazandığı bir maç olduğunu belirterek, "Maçın ilk yarısı biraz dengeli geçti. Devre arası oyuncularımıza gerekli uyarıları yaptık. İkinci yarıyı mükemmel oynadık. Hak ettiğimiz bir galibiyeti elde ettik. Bütün oyuncularımı kutluyorum. Bugün inanılmaz bir birliktelik vardı. Taraftarımıza da bizi destekledikleri için teşekkür ediyorum, galibiyet onlara da armağan olsun. Devre arasına güzel bir şekilde girdik. Lig asıl ikinci yarı başlıyor. Bir hedefimiz var, üst tarafı yakalamak. İnşallah devre arası transferleriyle daha iyi bir Sivasspor’u ikinci yarıda izleteceğiz" dedi.

Ara transfer planı ve kulübe çağrı

Ara transfer dönemiyle ilgili konuşan Altıparmak, "Transferle ilgili çalışmalar yapacağız. Şimdi biz maçı ve galibiyeti kutluyoruz. Bizim önce transfer yasağını kaldırmamız gerekiyor. Belirlediğimiz birkaç oyuncu var. Hemen bu oyuncularla protokol yapmamız lazım ama transferi açmamız gerekiyor. Takım yeniden toplandığında bunlar inşallah halledilmiş olur. Sivasspor’u başarıya götürecek ve eksik olan mevkilerle ilgili çalışma yapacağız. Doğru ve net adamlar alacağız. Bizim en büyük eksikliğimiz ön taraflar. Tek hedefimiz var; Sivasspor’u geldiği yere, Süper Lig’e çıkartmak istiyoruz. Bu sadece bizim çabamızla olamayacak. Sivas’ın bütün büyükleri; valisi, belediye başkanı, milletvekilleri, iş adamları herkes bu işin içinde olmalı. Herkese gerçekten çok ihtiyacımız var. Hafta başında şehrimizin büyükleri ve yönetimle birlikte bir toplantı yapılacak. Transfer yasağı ile ilgili konuşulacak. Ayrıca bize katkı sağlamayacak oyuncunun burada işi yok" ifadelerini kullandı.

MEHMET ALTIPARMAK, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRMELERDE...

MEHMET ALTIPARMAK, KARŞILAŞMANIN ARDINDAN DÜZENLENEN BASIN TOPLANTISINDA DEĞERLENDİRMELERDE BULUNDU.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Başkalespor İlvanspor'u 2-1 Yenerek Liderliğe Yükseldi
2
Osmangazi Belediyesi'nden 72 Amatör Kulübe 2 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
3
Caner Atasever yeniden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da
4
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip
5
Siirt'e Yeni Spor Yatırımları: 3 Bin Kişilik Tribün ve 5 Kulvarlı Tartan Pist
6
Mersin Büyükşehir’den Spora 20,78 Milyon TL Destek: 294 Sporcu, 260 Kulüp Ödüllendirildi
7
Antalya Ultra Maraton’da İlk Gün Tamamlandı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti