DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.749.697,27 0,31%

Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip

Trendyol 1. Lig 18. hafta: Sarıyer, Urie'nin 51. dakikadaki golüyle Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti; VAR ile Ajeti'nin golü iptal edildi.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 15:56
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip

Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK

Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Sarıyer, evinde Bodrum FK’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynandı.

Maçtan Dakikalar

16. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrov, Metehan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.

18. dakikada penaltıda topun başına geçen Seferi’nin sol tarafa vuruşunda kaleci Furkan meşin yuvarlağı çeldi.

51. dakikada sağ taraftan savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Camara, ceza sahası içine girip topu arka direğe çevirdi. Urie’nin bekletmeden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

85. dakikada sol taraftan Dimitrov’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Ajeti, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

87. dakikada hakem Yiğit Arslan, VAR’ın uyarısıyla gol pozisyonunu incelemek üzere monitöre gitti. Ajeti’nin kafa topuna çıkarken Hasan Emre’yi formasından çektiği gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.

Stat ve Hakemler

Stat: Yusuf Ziya Öniş

Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz

Kadrolar

Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Oğuzhan Yılmaz dk. 80), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara (Fethi Özer dk. 90), Anziani, Hasan Emre Yeşilyurt, Regattin (Baran Ergül dk. 80), Dembele (Urie dk. 14, Eşref Korkmazoğlu dk. 90)

Yedekler: Alperen Uysal, Muhammed Mert, Anıl Koç, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol

Teknik Direktör: Servet Çetin

Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Omar Imeri dk. 78), Ahmet Aslan (Mustafa Erdilman dk. 90), Mohamed, Dimitrov, Ali Habeşoğlu (Adem Metin Türk dk. 65), Seferi

Yedekler: Bahri Tosun, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım, Ege Bilsel, Enes Öğrüce

Teknik Direktör: Burhan Eşer

Sonuç ve Kartlar

Gol: Urie (dk. 51) (Sarıyer)

Sarı kartlar: Traore, Hasan Emre Yeşilyurt, Furkan Akyüz (Sarıyer); Seferi, Adem Metin Türk (Bodrum FK)

TRENDYOL 1. LİG’İN 18. HAFTASINDA SARIYER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BODRUM FK'YI 1-0 MAĞLUP...

TRENDYOL 1. LİG’İN 18. HAFTASINDA SARIYER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BODRUM FK'YI 1-0 MAĞLUP ETTİ.

TRENDYOL 1. LİG’İN 18. HAFTASINDA SARIYER, EVİNDE KARŞILAŞTIĞI BODRUM FK'YI 1-0 MAĞLUP...

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fatih Terim Sarıyer - Bodrum FK Maçını Tribünden İzledi
2
Özbelsan Sivasspor 2-0 Bandırmaspor — Trendyol 1. Lig 19. Hafta
3
Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip
4
Osmangazi Belediyesi'nden 72 Amatör Kulübe 2 Milyon TL'lik Malzeme Desteği
5
Siirt'e Yeni Spor Yatırımları: 3 Bin Kişilik Tribün ve 5 Kulvarlı Tartan Pist
6
Söğütspor, Beytepe Mete Spor Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
7
Veysel Bilen: Musaba transferi etik değil, ama Samsunspor’un başarısı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti