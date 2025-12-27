Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip

Trendyol 1. Lig 18. hafta: Sarıyer, Urie'nin 51. dakikadaki golüyle Bodrum FK'yı 1-0 mağlup etti; VAR ile Ajeti'nin golü iptal edildi.