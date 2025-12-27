Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK — Urie'nin Golüyle Evinde Galip

Trendyol 1. Lig: Sarıyer 1-0 Bodrum FK
Trendyol 1. Lig’in 18. haftasında Sarıyer, evinde Bodrum FK’yı 1-0 mağlup etti. Karşılaşma Yusuf Ziya Öniş Stadyumu’nda oynandı.
Maçtan Dakikalar
16. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Dimitrov, Metehan’ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Yiğit Arslan pozisyon için penaltı noktasını gösterdi.
18. dakikada penaltıda topun başına geçen Seferi’nin sol tarafa vuruşunda kaleci Furkan meşin yuvarlağı çeldi.
51. dakikada sağ taraftan savunma arkasına atılan derin pasa hareketlenen Camara, ceza sahası içine girip topu arka direğe çevirdi. Urie’nin bekletmeden dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
85. dakikada sol taraftan Dimitrov’un kullandığı köşe vuruşunda kale önünde iyi yükselen Ajeti, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
87. dakikada hakem Yiğit Arslan, VAR’ın uyarısıyla gol pozisyonunu incelemek üzere monitöre gitti. Ajeti’nin kafa topuna çıkarken Hasan Emre’yi formasından çektiği gerekçesiyle gol geçerlilik kazanmadı.
Stat ve Hakemler
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Emrah Türkyılmaz
Kadrolar
Sarıyer: Furkan Akyüz, Oğuzhan Berber (Oğuzhan Yılmaz dk. 80), Metehan Mert, Djilobodji, Ömer Bayram, Traore, Camara (Fethi Özer dk. 90), Anziani, Hasan Emre Yeşilyurt, Regattin (Baran Ergül dk. 80), Dembele (Urie dk. 14, Eşref Korkmazoğlu dk. 90)
Yedekler: Alperen Uysal, Muhammed Mert, Anıl Koç, Berkay Aydoğmuş, Ozan Sol
Teknik Direktör: Servet Çetin
Bodrum FK: Sousa, Mert Yılmaz, Ajeti, Ali Aytemur, Cenk Şen, Brazao (Omar Imeri dk. 78), Ahmet Aslan (Mustafa Erdilman dk. 90), Mohamed, Dimitrov, Ali Habeşoğlu (Adem Metin Türk dk. 65), Seferi
Yedekler: Bahri Tosun, Rüzgar Mehmet Adıyaman, Furkan Apaydın, Emirhan Arkutcu, İsmail Tarım, Ege Bilsel, Enes Öğrüce
Teknik Direktör: Burhan Eşer
Sonuç ve Kartlar
Gol: Urie (dk. 51) (Sarıyer)
Sarı kartlar: Traore, Hasan Emre Yeşilyurt, Furkan Akyüz (Sarıyer); Seferi, Adem Metin Türk (Bodrum FK)
