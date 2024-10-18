Siltaş Yapı Pendikspor'da Teknik Direktör Değişikliği

Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktör Değişikliği Yaşadı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Siltaş Yapı Pendikspor, teknik direktör Osman Özköylü ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı aldı. Kulüp, bu ayrılıkla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

Açıklama ve Teşekkür

Yapılan yazılı açıklamada, "Teknik direktörümüz Osman Özköylü ile karşılıklı olarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze katkılarından dolayı kendisine ve teknik ekibine teşekkür eder, kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Pendikspor'un Performansı

Pendikspor, ligin ilk 8 haftasında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak toplamda 10 puan topladı. Bu sonuçlar, takımın sezon hedeflerini etkileyebilir.