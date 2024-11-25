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Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu, Ferdi Özdemir Gümüş Madalya Kazandı

Milli sporcu Sinem Kökten, Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nda altın madalya kazanırken, Ferdi Özdemir gümüş madalya ile döndü.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 21:48
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 22:10
Sinem Kökten Avrupa Şampiyonu, Ferdi Özdemir Gümüş Madalya Kazandı

Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası

Türkiye'nin milli bilardocası Sinem Kökten, düzenlenen Avrupa Senyörler ve Kadınlar Pool Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. Antalya'nın Serik ilçesinde gerçekleştirilen bu prestijli organizasyonda, 9 top müsabakalarında altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

Ferdi Özdemir Gümüş Madalyanın Sahibi

Turnuvada Ferdi Özdemir de gösterdiği performansla dikkat çekti. Özdemir, turnuvayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalya kazanmayı başardı.

Türkiye Bilardo Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, bu başarılar, Türk bilardosunun uluslararası alandaki yükselişinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türkiye Bilardo Federasyonunca, Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen...

Türkiye Bilardo Federasyonunca, Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 top müsabakaları oynandı. Milli bilardocu Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın, Ferdi Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Bilardo Federasyonunca, Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen...

Türkiye Bilardo Federasyonunca, Antalya'nın Serik ilçesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyonda 9 top müsabakaları oynandı. Milli bilardocu Sinem Kökten, 9 top müsabakalarında altın, Ferdi Özdemir ise gümüş madalyanın sahibi oldu.

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