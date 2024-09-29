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Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u İlk Yarıda Önde Bitirdi

Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor karşısında 1-0'lık skorla ilk yarıyı önde kapattı.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 21:09
Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor'u İlk Yarıda Önde Bitirdi

Trendyol Süper Lig’de İlk Yarı Sonucu

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK, Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 1-0’lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarıda Gelişen Olaylar

Maçın 13. dakikasında Sipay Bodrum FK'nın Dimitrov’un kullandığı korner sonrasında Puşcaş'ın kafa vuruşu, Semih Güler'e çarparak ağlarla buluştu ve ev sahibi ekibi 1-0 öne geçirdi.

24. dakikada Adana Demirspor sağ kanattan Salih Kavrazlı ile atağa kalktı. Salih’in arka direğe yaptığı ortada Aimbetov’un vuruşu kale direğinin hemen yanından dışarı çıktı.

30. dakikada Alioui’nin ceza sahası dışından çektiği şut, üstten auta giderek takımının eşitlik fırsatını kaçırmasına sebep oldu.

34. dakikada Bodrum FK, sol kanattan Dimitrov’un gerçekleştirdiği atakla yeniden tehdit oluşturdu. Dimitrov’un ceza sahasına gönderdiği topa Brazao’nın vuruşu, kaleci Vedat Karakuş tarafından kontrol edildi.

İlk yarı, ev sahibi ekibin 1-0'lık avantajıyla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Bodrum FK'lı oyuncular sahaya çıkarken "Kahraman İtfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası Kutlu Olsun" yazılı pankart taşıdı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ahmet Aslan (21) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ahmet Aslan (21) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ahmet Aslan (21) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ahmet Aslan (21) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı. Sipay Bodrum FK'dan Ahmet Aslan (21) bir pozisyonda rakibiyle mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Sipay Bodrum FK ile Adana Demirspor, Bodrum İlçe Stadyumu'nda karşılaştı.

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