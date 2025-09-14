Şırnak'ta Masa Tenisi Küçükler Bölge Şampiyonası Sona Erdi

Türkiye Masa Tenisi Federasyonu organizasyonunda Şırnak'ta düzenlenen Küçükler Bölge Şampiyonası, takım ve ferdi final müsabakalarının ardından tamamlandı. Turnuva, Şırnak Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Organizasyona 13 ilden gelen takımların katılımıyla; 26 erkek ve 24 kız kulüp mücadele etti. Yapılan karşılaşmalar sonucunda dereceye giren takım ve sporcular belli oldu.

Takım Müsabakaları

Takım müsabakalarında erkeklerde birinciliği Kayseri Spor AŞ, ikinciliği Gaziantep Gençlikspor, üçüncülüğü ise 1955 Batman Belediyespor aldı. Kızlarda ise birinciliği Kocasinan Belediyespor, ikinciliği 1955 Batman Belediyespor, üçüncülüğü Gaziantep Belediyespor kazandı.

Ferdi Müsabakalar

Ferdi kategoride erkeklerde birinciliği Muhammed Barış Kalkan, ikinciliği Yusuf Öztekin, üçüncülüğü Emir Kahraman elde etti. Kızlarda birinciliği Medine İrem Türkan, ikinciliği Zeynep Kalkan, üçüncülüğü ise Elif Fatma Demirci kazandı.

Dereceye giren sporcular Türkiye Şampiyonası'nda oynamaya hak kazandı. Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.

Şampiyonların Açıklamaları

Medine İrem Türkan AA muhabirine yaptığı açıklamada: "İyi bir turnuva geçirdiğimi, şampiyon olacağımı ilk günden hissettiğimi belirterek, 'Hedefime ulaştım ve şampiyon oldum. Turnuvaya iyi hazırlanmıştım. Şampiyon olduğum için çok mutluyum ve gururluyum. Türkiye Şampiyonası'na katılacağım, orada da şampiyon olmak istiyorum.'" dedi.

Muhammed Barış Kalkan ise finalde zorlu bir rakibini yendiği için mutlu olduğunu ifade ederek, "İlk iki sette geriye düştüm ama sonrasında toparlanarak müsabakayı 3-2 kazandım. Şampiyon olmak güzel bir duygu, çok mutluyum. Türkiye Şampiyonası'nda da birinciliği hedefliyorum." diye konuştu.

