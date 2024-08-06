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Sivas'ta Karate Coşkusu: Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri

Sivas, 15-18 Ağustos tarihlerinde Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:17
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:17
Sivas'ta Karate Coşkusu: Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri

Türkiye Karate Şampiyonası Sivas'ta Yapılacak

Türkiye Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Karate Şampiyonası ile milli takım seçmeleri, Sivas 4 Eylül Taha Akgül Spor Salonu'nda 15-18 Ağustos tarihleri arasında düzenlenecek.

Detaylar ve Tarihler

Türkiye Karate Federasyonu'nun açıklamasına göre, genç karateciler bu büyük organizasyonda yeteneklerini sergileme fırsatı bulacaklar. Müsabakalara, genç sporcuların yanı sıra İşitme Engelliler Milli Takımı için seçmeler de 18 Ağustos Pazar günü yapılacak.

Kayıt İşlemleri

Müsabakalar için kayıt süresi ise yarın itibarıyla sona erecek. Katılımcıların bu süreçte dikkatli olmaları gerektiği vurgulanıyor.

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