Sivasspor, 2024-2025 Sezonu Hazırlıklarına Erzurum'da Devam Ediyor

EMS Yapı Sivasspor Sezon Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 futbol sezonu için hazırlık çalışmalarının ikinci etabını Erzurum’da sürdürüyor. Kulüp, teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde günlük antrenmanlarını düzenli olarak gerçekleştiriyor.

Günün Antrenman Programı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenmanın ilk bölümü ısınma hareketleriyle başladı. Ardından, takım yenilenme çalışmaları ve 5’e 2 pas çalışmaları yaparak kondisyonlarını artırdı.

Son kısımda ise taktik varyasyonlar üzerinde durarak, sezon için stratejilerini şekillendirmeye devam ettiler. Takım, bu kapsamda zorlu bir sezon öncesi hazırlık sürecini başarıyla tamamlamaya yönelik adımlar atıyor.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.

EMS Yapı Sivasspor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarını Erzurum'da teknik direktör Bülent Uygun (sol 3) yönetiminde sürdürdü.