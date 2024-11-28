Sivasspor, Antalyaspor ile Zorlu Deplasmanda Karşılaşıyor

Sivasspor, Antalyaspor ile Deplasmanda Kapışacak

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Onvo Antalyaspor ile karşılaşacak.

Karşılaşma, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak ve hakem Yasin Kol tarafından yönetilecek.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün Antalya'da yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 18 puan topladı. Antalyaspor ise 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 14 puan elde etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.