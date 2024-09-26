Sivasspor, Başakşehir Maçına Hazır

Sivasspor, Başakşehir Maçının Hazırlıklarını Tamamladı

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile oynayacağı maç için son antrenmanını gerçekleştirerek hazırlıklarını tamamladı.

Antrenman Detayları

Kulüp tesislerinde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başlamıştı. Ardından oyuncular, 5'e 2 pas çalışması ile form tutarken, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışmalara geçildi.

Maç Bilgileri

Sivasspor, RAMS Başakşehir ile yarın saat 20.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak. Bu önemli mücadelede hakem Çağdaş Altay görev alacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Balde de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Balde de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Balde de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Balde de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Balde de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Balde de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Balde de katıldı.