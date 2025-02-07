Sivasspor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor: Süper Lig Mücadelesi

Sivasspor, Beşiktaş'ı Ağırlıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Maç, BG Grup 4 Eylül Stadı' nda saat 19.00'da başlayacak ve hakem Ali Şansalan tarafından yönetilecek.

Hazırlıklar Tamamlanıyor

Sivasspor, bu önemli karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Maç öncesinde kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Sakatlıklar ve Eksikler

Beşiktaş karşılaşmasında Sivasspor'da bazı önemli eksikler bulunuyor. Kırmızı kart cezalısı olan Murat Paluli ve Uros Radakovic ile sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Garry Rodrigues forma giyemeyecek.

Lig İstatistikleri

Sivasspor, ligin geride kalan bölümünde toplamda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyet ile 23 puan topladı. Bu karşılaşma, takım için hayati öneme sahip.