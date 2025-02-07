Sivasspor, Beşiktaş Maçı Hazırlıklarını Tamamladı

Sivasspor, Beşiktaş Maçı İçin Kampa Girdi

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. > Antrenmanın ilerleyen kısmında 5'e 2 pas çalışması yapılırken, idman taktik çalışmalar ile sona erdi.

Hazırlıklarını tamamlayan Sivasspor, kamp işlemlerini gerçekleştirerek maç saatini beklemeye başladı. Net Global Sivasspor ile Beşiktaş, yarın saat 19.00'da BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Uğur Çiftçi de katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında sahasında Beşiktaş ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Antrenmana Uğur Çiftçi de katıldı.