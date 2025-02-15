Sivasspor'da 5 Futbolcu Gaziantep FK Maçında Yok

Sivasspor'da Sakatlık Raporu

Trendyol Süper Lig'in güçlü temsilcisi Net Global Sivasspor, Gaziantep FK maçı öncesinde önemli sakatlıklar yaşadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 futbolcu bu kritik maçta forma giyemeyecek.

Tolga Ciğerci'nin Durumu

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile oynanan maç sırasında, maçın 38. dakikasında sakatlanan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yapılan kontrollerinde alt adalesinde yırtık tespit edildi.

Diğer Sakatlar

Ayrıca, Gaziantep FK maçı hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanan Uros Radakovic'in kasık adalesinde kanama, Alex Pritchard'ın ise alt adalesinde zorlanma olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra, Garry Rodrigues ve Samba Camara gibi sakat oyuncular da kadroda yer almayacak. Milli takım kampında bulunan Emre Gökay ile Sinan Kaya ve kırmızı kart cezası bulunan Murat Paluli de bu maçta forma giyemeyecek.

İyi Haberler

Öte yandan, sakatlıklarını atlatan Uğur Çiftçi, Fode Koita ve Emrah Başsan ise bu önemli maçın kadrosuna dahil edildi.