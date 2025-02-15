Sivasspor'da 5 Futbolcu Gaziantep FK Maçında Yok

Sivasspor, Gaziantep FK maçı öncesi 5 futbolcusunun sakat olduğunu açıkladı. Takımda önemli eksiklikler yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 12:51
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 12:51
Sivasspor'da 5 Futbolcu Gaziantep FK Maçında Yok

Sivasspor'da Sakatlık Raporu

Trendyol Süper Lig'in güçlü temsilcisi Net Global Sivasspor, Gaziantep FK maçı öncesinde önemli sakatlıklar yaşadığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 5 futbolcu bu kritik maçta forma giyemeyecek.

Tolga Ciğerci'nin Durumu

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş ile oynanan maç sırasında, maçın 38. dakikasında sakatlanan orta saha oyuncusu Tolga Ciğerci'nin yapılan kontrollerinde alt adalesinde yırtık tespit edildi.

Diğer Sakatlar

Ayrıca, Gaziantep FK maçı hazırlıkları sırasında antrenmanda sakatlanan Uros Radakovic'in kasık adalesinde kanama, Alex Pritchard'ın ise alt adalesinde zorlanma olduğu bildirildi. Bunun yanı sıra, Garry Rodrigues ve Samba Camara gibi sakat oyuncular da kadroda yer almayacak. Milli takım kampında bulunan Emre Gökay ile Sinan Kaya ve kırmızı kart cezası bulunan Murat Paluli de bu maçta forma giyemeyecek.

İyi Haberler

Öte yandan, sakatlıklarını atlatan Uğur Çiftçi, Fode Koita ve Emrah Başsan ise bu önemli maçın kadrosuna dahil edildi.

İLGİLİ HABERLER

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hüseyin Akbaş, Vefatının 36. Yılında Anıldı
2
Milli Buz Patenciler Türkiye'ye Tarih Yazdırdı
3
Hatayspor, Alanyaspor Maçına Hazır!
4
Galatasaray'dan Alvaro Morata Sakatlığı Hakkında Açıklama
5
Dünya 1 Numarası Sinner'a 3 Ay Men Cezası
6
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı Ağırlıyor: Sakat ve Ceza Sınırındaki Oyuncular Dikkat Çekiyor
7
Galatasaray'da Eren Elmalı Takımla İlk İdmanına Çıktı

Kredi Borçları İçin Vade Sınırlarında Şok Değişiklik!

Gaziantep'ten Ramazan İçin Mucize Kart Desteği!

Ankara'dan Önemli Gelir Desteği Kararı: 60 Yaş ve Üstü Vatandaşlar İçin Umut!

Etimesgut'ta Çölyak Hastalarına Glütensiz Gıda Kolisi Desteği

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Asgari Ücretlilere Ulaşım Desteği

İstanbul İçin Kar Alarmı: 20 İlde Sarı Kodlu Uyarı Yayınlandı

Tunceli, İstanbul ve Adıyaman'da Öğrenci Destek Programları Başladı

Bakan Işıkhan'dan Engelli ve Eski Hükümlü Desteklerine Yüzde 44-45 Zam Müjdesi

Kozan'da Çiftçilere Yüzde 75 Hibeli Ayçiçeği Desteği

Santorini'nin Volkanik Aktivitesi Korkutuyor: Uyarılar Artıyor

4A-4B-4C'liler Dikkat: SGK'nın size ödemesi olabilir

Emekliler İçin Bayram İkramiyesi Müjdesi: 27.630 TL Olması Bekleniyor