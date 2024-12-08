Sivasspor'da Bülent Uygun İfade verdi: "Bugün kazanabilirdik"

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilerek hayal kırıklığına uğrayan Net Global Sivasspor'un Teknik Direktörü Bülent Uygun, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamada bulundu. Uygun, "Bugün kazanabilirdik ama kaybettik. Üzüntülüyüz, ama futbol oynamaya çalıştık" dedi.

Futbolun Bireysel Hataları

Uygun, karşılaşmada öne geçmelerine rağmen bireysel hataların mağlubiyete yol açtığını belirterek, "Öne de geçtik. Ama bazen futbolun bireysel hataları, istemediğiniz sonuçlar almanıza neden oluyor. Bu hatalarla geri düştük. O süreçte tekrar hamleler yaparak, oyun taktiğini değiştirmeye çalıştık, ancak tekrar gol yedik" şeklinde konuştu.

Maçta Şanssızlık ve Hakem Eleştirisi

Maçta direkt cepheden dönen toplara da işaret eden Uygun, "Biraz şans bizden yana değildi. Hakem de devamlı taktir haklarını rakipten yana kullandı. Bize faul vermedi" ifadesini kullandı. Süper Lig'de puan almak istediklerini vurgulayan Uygun, "Seyircimizi mutlu etmek istiyorduk, bunu başaramadık. Önümüzdeki haftalarda en güzel şekilde devam ederek, devre arasında istediğimiz transferleri yaparak bu süreci devam ettireceğiz inşallah" dedi.

Adalet İhtiyacı

Bülent Uygun, Türk futbolundaki gerilimle ilgili ise şöyle konuştu: "Herkes adalet istiyor, kendiyle ilgili doğru kararların verilmesini istiyor. İnsanlar ne istiyor, onu da bilmiyorum. Ama esas problem VAR ile sahadaki arasında, kaos ortamı yaratılarak tamamen başka boyutlara çekilmeye çalışılıyor."

İstifa Çağrıları ve Gelecek

Taraftarın kendisine yönelik istifa çağrılarına da değinen Uygun, "Ben bu takımı Şampiyonlar Ligi'ne götürdüm. Geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'dan sonra en çok puanı Sivasspor aldı. Takımın ekonomisinin dağılmaması için transfer yapamıyorum, elimde orta saha oyuncusu yok" ifadelerini kullandı. Uygun, futbolcularının mücadelesinden gurur duyduğunu da sözlerine ekledi.