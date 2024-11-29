Sivasspor'dan Kombine Biletlerde Büyük İndirim

Sivasspor'un Kombine Bilet Fiyatlarında İndirim!

Trendyol Süper Lig'in önemli ekiplerinden Net Global Sivasspor, kombine bilet fiyatlarında önemli bir indirim yaptı. Kulüp, kırmızı-beyazlı takımı destekleyen taraftarları için müjdeli bir haberle karşımıza çıkıyor.

İndirimli Fiyatlar Güncellendi

Sivasspor'un resmi açıklamasına göre, kulüp yönetimi Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlarda geçerli olacak yeni kombine biletleri için bir indirim kararı almış durumda. İndirimli kombine biletler, bugün itibarıyla satışa sunulmuştur.

Yeni Kombine Fiyatları

Yapılan indirimle birlikte yeni kombine bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

Maraton alt C-D-E, Maraton üst C-D-E, Maraton alt A-B-F-G ve Maraton üst A-B-F-G: 1745 lira

Güney alt ve güney üst: 875 lira

Bu indirim, taraftarların Sivasspor'u daha ekonomik bir şekilde destekleyebilmesine olanak tanırken, futbol tutkunları için de büyük bir fırsat sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.