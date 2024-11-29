DOLAR
34,68 -0,21%
EURO
36,66 -0,07%
ALTIN
2.967 -1,11%
BITCOIN
3.342.794,02 -1,62%

Sivasspor'dan Kombine Biletlerde Büyük İndirim

Sivasspor, kombine bilet fiyatlarında yaptığı indirimle taraftarlarını sevindiriyor. Yeni fiyatlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 11:16
Sivasspor'dan Kombine Biletlerde Büyük İndirim

Sivasspor'un Kombine Bilet Fiyatlarında İndirim!

Trendyol Süper Lig'in önemli ekiplerinden Net Global Sivasspor, kombine bilet fiyatlarında önemli bir indirim yaptı. Kulüp, kırmızı-beyazlı takımı destekleyen taraftarları için müjdeli bir haberle karşımıza çıkıyor.

İndirimli Fiyatlar Güncellendi

Sivasspor'un resmi açıklamasına göre, kulüp yönetimi Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak maçlarda geçerli olacak yeni kombine biletleri için bir indirim kararı almış durumda. İndirimli kombine biletler, bugün itibarıyla satışa sunulmuştur.

Yeni Kombine Fiyatları

Yapılan indirimle birlikte yeni kombine bilet fiyatları şu şekilde belirlenmiştir:

  • Maraton alt C-D-E, Maraton üst C-D-E, Maraton alt A-B-F-G ve Maraton üst A-B-F-G: 1745 lira
  • Güney alt ve güney üst: 875 lira

Bu indirim, taraftarların Sivasspor'u daha ekonomik bir şekilde destekleyebilmesine olanak tanırken, futbol tutkunları için de büyük bir fırsat sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2024 FIFA En İyiler Ödülleri Finalistleri Açıklandı
2
Bursaspor Basketbol, Yörsan ile İsim Sponsoru Anlaşması Yaptı
3
Gazi Yarı Maratonu: 1 Aralık'ta 1115 Sporcu Start Alacak
4
Sivasspor'dan Kombine Biletlerde Büyük İndirim
5
Gaziantep FK Başkanı Yılmaz: 'Fenerbahçe'den Puan Almak istiyoruz!'
6
Adana Olimpik Hazırlık Merkezi'nden 254 Madalya Müjdesi!
7
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu, Paralimpik Hedefler İçin Altyapıya Yöneliyor

O bankadan kısa süreli taşıt kredisi teklifi! 30 ay için faizler düştü de düştü

4 gün içinde başvuranın 2 iş gününe hesabına 750 TL yatacak!

2025 Kışında 3600 TL Destek ile Isınma Sorununa Çözüm

Yeniyıla kadar bitecek olan destekten haber var! O Tarih uzatıldı

Devlet Milyonların Borcunu Silecek: Yeni Af Düzenlemesi Yolda!

Milyonlara müjde! Yılbaşı ikramiyesi ödemesi kesinleşti: Tarih verildi

Aile Bakanlığı’ndan 2025’te kredi desteği müjdesi! Binlerce kişiye daha faizsiz verilecek

Emeklilere 9.000 TL Pazar Desteği Duyurusu! Hemen Ödenecek

Halkbank promosyonda rekor tazeledi! Aralık ayı promosyonunu 75.500 TL’ye yükseltti

Her çalışanın maaşı artacak! AK Parti’den vergi dilimi hazırlığı

Aralık Gelmeden Zam Müjdesi Geldi! Maaşlar Yüzde 100 Arttı!

Yeni yıla kadar borcunu kapatmayan hapı yuttu! Yeni zamlar akıllara zarar gelecek