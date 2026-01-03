Sivasspor, Erzurumspor FK Öncesi Eksi 15°C'de İdman
Hazırlıklar Mehmet Altıparmak yönetiminde sürdü
Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başladı.
Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, eksi 15 derece sıcaklıkta gerçekleşti ve ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda pas çalışmaları ve top koruma tekniklerine ağırlık verdi. Antrenman, duran top organizasyonlarıyla tamamlandı.
Özbelsan Sivasspor - Erzurumspor FK karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.
