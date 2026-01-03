DOLAR
Sivasspor, Erzurumspor FK Öncesi Eksi 15°C'de İdman

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig 20. hafta maçı öncesi teknik direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde eksi 15°C'de idman yaptı.

Yayın Tarihi: 03.01.2026 20:59
Güncelleme Tarihi: 03.01.2026 20:59
Hazırlıklar Mehmet Altıparmak yönetiminde sürdü

Trendyol 1. Lig’in 20. haftasında sahasında Erzurumspor FK’yı konuk edecek olan Özbelsan Sivasspor, karşılaşmanın hazırlıklarına bugün başladı.

Teknik Direktör Mehmet Altıparmak yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan antrenman, eksi 15 derece sıcaklıkta gerçekleşti ve ısınma hareketleriyle başladı.

Kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanda pas çalışmaları ve top koruma tekniklerine ağırlık verdi. Antrenman, duran top organizasyonlarıyla tamamlandı.

Özbelsan Sivasspor - Erzurumspor FK karşılaşması, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 16.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanacak.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

