Sivasspor, Göztepe ile Kritik Maçta Karşılaşacak

Sivasspor, Göztepe ile Önemli Bir Karşılaşma Gerçekleştiriyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig 8. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak. Maç, İzmir'deki Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak.

Maçın Detayları

Karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek. Sivasspor, bugünkü antrenmanını Göztepe'nin Adnan Süvari Tesisleri'nde yaparak maç öncesi son hazırlıklarını tamamlayacak.

Sakatlıklar ve Performans

Kırmızı-beyazlı ekipte Rey Manaj, Alaaddin Okumuş ve Emre Gökay sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Sivasspor, bu sezonun ilk 7 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle mücadele etti.