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Sivasspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Hatayspor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde çalışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 18:56
Sivasspor Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Sivasspor, Hatayspor Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamlıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Atakaş Hatayspor ile oynayacağı karşılaşma için hazırlıklarını sürdürüyor. Antrenmanlar, Teknik Direktör Bülent Uygun nezaretinde gerçekleştiriliyor.

Antrenman Detayları

Bugünkü antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Ardından futbolcular, pas çalışmaları yaptı. Son bölümde ise şut becerilerini geliştirmek ve taktik çalışmalara yönelik yarı sahada çift kale maç yapıldı.

Maç Programı

Sivasspor, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. Net Global Sivasspor ile Atakaş Hatayspor arasındaki mücadele, 20 Ekim Pazar günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda seyircisi önünde oynanacak.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ziya Erdal (sağda) ve Alex Pritchard da (sağ 2) yer aldı.

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