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Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Hatayspor maçının hazırlıklarına yoğun bir tempoyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 12:38
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 12:52
Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Hatayspor'a Hazırlanıyor

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Antrenman Detayları

Kulüpten edinilen bilgilere göre, kırmızı-beyazlı takım, sahada yaptığı ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Gelecek Antrenman

Takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Hatayspor maçına hazırlıklarına devam edecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı...

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.

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