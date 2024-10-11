Sivasspor, Hatayspor Maçına Hazırlıklarını Sürdürüyor

Sivasspor, Hatayspor'a Hazırlanıyor
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında 20 Ekim Pazar günü sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.
Antrenman Detayları
Kulüpten edinilen bilgilere göre, kırmızı-beyazlı takım, sahada yaptığı ısınmanın ardından fitness salonunda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.
Gelecek Antrenman
Takım, akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanıyla Hatayspor maçına hazırlıklarına devam edecek.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında Atakaş Hatayspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antrenmana Samba Camara da katıldı.