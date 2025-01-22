Sivasspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarını Başlattı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında, Net Global Sivasspor, sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele için hazırlıklar hızla başladı.

Antrenman Detayları

Kulüpten gelen açıklamaya göre, antrenman, teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirildi. İdman, ilk olarak dinamik ısınma çalışmalarıyla start aldı ve ardından pas çalışmaları ile koşu çalışmalarıyla devam etti.

Maç Tarihi ve Saati

Sivasspor, karşılaşma öncesinde yarın gerçekleştireceği idmanla hazırlıklarını sürdürecek. Net Global Sivasspor ile Bellona Kayserispor, 25 Ocak Cumartesi günü saat 13.30'da BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmana Murat Paluli de katıldı.

Trendyol Süper Ligin 21. haftasında sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Net Global Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı. Antrenmana Murat Paluli de katıldı.