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Sivasspor, Kayserispor'u İlk Yarıda 3-0 Yeniyor

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Sivasspor, Kayserispor'u ilk yarıda 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 25.01.2025 14:32
Güncelleme Tarihi: 25.01.2025 14:32
Sivasspor, Kayserispor'u İlk Yarıda 3-0 Yeniyor

Trendyol Süper Lig'de Heyecan Dolu Bir İlk Yarı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi takım Sivasspor'un 3-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

İlk Yarıda Gürültülü Başlangıç

Maçın 5. dakikasında Emrah Başsan'ın ara pası ile topla buluşan Manaj, ceza sahasına girdikten sonra topları kaleci Onurcan Piri'nin sağından geçirerek ağları buldu ve skoru 1-0 yaptı.

10. dakikada Rodrigues, sol kanattan getirdiği topu Manaj'a aktardıktan sonra, Manaj rakibini geçip Moutoussamy'ye pas verdi. Moutoussamy'nin vuruşu önce kale direğine, ardından kaleci Piri'ye çarparak filelerle buluştu. Böylece fark 2-0'a çıktı.

15. dakikada Tolga Ciğerci tarafından kullanılan köşe vuruşunda, Manaj’ın kafa vuruşunu Onurcan çizgiden çıkardı. Dönen topa Rodriges kafa ile vurdu, ancak kaleci yine topu kurtardı.

33. dakikada Ramazan Civelek sağ kanattan harika bir ortayla Mane'i buluşturdu. Mane’nin kafa vuruşu kale direğinin yanından az farkla auta çıktı.

45+1. dakikada Emrah Başsan'ın ara pasında topla buluşan Manaj, meşin yuvarlağı ceza sahasında bulunan Rodriges'in önüne bıraktı. Rodrigues düzgün bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. İlk yarı neticesinde Sivasspor'un avantajı 3-0'a çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısını Sivasspor 3-0 önde tamamladı. Taraftarlar, takımlarının gösterdiği üstün performansı coşkuyla karşıladı.

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