Sivrihisar'da Geleneksel Türk Okçuluğunu Yaşatan Kulüp

ZEHRA ONGAN - Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde yaşayan 63 yaşındaki Ercan Kara, dört yıl önce katıldığı kursta antrenörlük belgesi alarak ilçedeki iş yerinin deposunu antrenman salonuna dönüştürdü. Geleneksel okçuluğu yaşatmak için yürüttüğü çalışmalar 2023'te Yeni Osmanlılar Evlad-ı Ecdad Geleneksel Atlı ve Okçuluk Spor Kulübünün kuruluşuyla somutlaştı.

Kulübün kuruluşu ve hedefi

Kara, 13 yaşında amatör ruhla başladığı okçuluğa yıllar içinde gönül verdi. İstanbul'da yöneticilik yaptıktan sonra 2009'da emekli olan Kara, Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 1. ve 2. kademe antrenörlük sınavlarına 60 yaşında girerek belgelerini aldı. Yaşadığı ilçede esnaflık yaptığı iş yerinin 90 metrekarelik deposunu antrenman salonuna çevirip kulübü açtı.

Kulübün başkanı olarak Kara, yaklaşık 20 sporcu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle resmi müsabakalara katılıyor ve geleneksel Türk okçuluğunun ilçede yaygınlaşması için çalışıyor. Kara, okçuluğu tanımlarken, "Bu kulübü, sadece spor yapmak için değil, bir kültürü yaşatmak için kurduk. Daha profesyonel olabilmek için 60 yaşında tekrar eğitim hayatına dönerek çeşitli belgeler aldım ve kulüp açma yetkisine ulaştım. Çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Toplumsal katkı ve erişilebilirlik

Kara, kulübün Sivrihisar'da önemli bir sosyal boşluğu doldurduğunu vurguladı: "İlçemizde maalesef çocuk, genç ve yetişkinlerin vakit geçirebileceği alan çok az. Bu nedenle bu kulüp 5 yaşındaki torunumdan, bastonuyla yürüyüp gelebilecek her üyeye açık. Yeter ki topluma fayda sağlayabilelim."

Turnuva planları ve anma düşüncesi

Kara, kazandıkları başarılar ve katıldıkları turnuvalar sonrasında gelecek yıl Sivrihisar'da geleneksel Türk okçuluğu turnuvası düzenlemeyi planladıklarını söyledi. Turnuvada, Sivrihisar'da doğmuş tarihi kişilikleri anmayı hedeflediklerini belirterek "Puta atışlarını Nasreddin Hoca'ya, menzil atışlarını ise Kadı Hızır'a ithaf etmeyi planlıyoruz. Bunun için çalışmalara başladık." dedi.

Üyelerden görüşler

Kulübün en genç üyesi 12 yaşındaki Turgay Yiğit Tokmak, ok atmanın kendisine huzur verdiğini ve arkadaşlarına bu sporu tavsiye ettiğini söyledi. Üyelerden Hayri Kocamanoğlu ise 2021'den bu yana Kara ile çalıştıklarını, düzenli antrenman imkanı bulduklarını ve okçuluğun "sadece fiziksel değil, ruhsal bir denge" sağladığını belirtti.

Sporculardan Recep Esin de kulübün ilçeye hareketlilik kazandırdığını ifade ederek, "Kendi imkanlarımızla başladık, şimdi turnuvalara daha düzenli hazırlanıyoruz. Samsun, Kayseri, Bursa gibi illerde yarıştık. Hedefimiz daha çok kişiye ulaşmak." dedi.

