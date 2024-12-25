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Snowboard Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Tamamlandı

Snowboard Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da düzenlendi, 94 sporcu katıldı ve çeşitli kategorilerde mücadele etti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 19:20
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 19:29
Snowboard Milli Takım Seçmeleri Erzurum'da Tamamlandı

Snowboard Milli Takım Seçmeleri Sona Erdi

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 2024-2025 faaliyet programına dahil olan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'un Palandöken Kayak Merkezi'nde başarıyla tamamlandı.

94 Sporcu Mücadele Etti

Organizasyona 94 sporcu katılım gösterdi. Sporcular, 13 yaş altı, 15 yaş altı ve 15 yaşından büyük kategorilerinde milli takıma girebilmek için yarıştılar.

Yarışmalar ve Sonuçlar

Seçmelerin ikinci gününde, büyük slalomda 15 yaş üstü sporcular 3, diğer kategorilerdeki sporcular ise 2 iniş gerçekleştirdi. Snowboard Milli Takım Başantrenörü Serdar Özger, AA muhabirine verdiği demeçte, farklı yaş gruplarında milli takım seçmeleri yaptıklarını belirtti.

Özger, "Burada 15 yaş üstü kategoride milli takım seçmesi yaptık. Normal olimpik ve FIS düzeyinde yarışabilen bir takımız. Bu da 15 yaşından sonra başlıyor. Ayrıca 15 ve 13 yaş altı için ayrı bir seçme yaptık. Onları da Ocak ayında Erzurum'da düzenlenecek FIS Çocuk Kupası için seçtik. Her gruptan toplam 32 sporcu katılacak," ifadelerini kullandı.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım...

Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 94 sporcu katıldı.

Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım...

Türkiye Kayak Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programında yer alan Snowboard Milli Takım Seçmeleri, Erzurum'da sona erdi. Palandöken Kayak Merkezi'nde düzenlenen organizasyona 94 sporcu katıldı.

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