SNX Dünya Kar Motosikleti Rize'de: Sisle Gelen Görsel Şölen

FIM'in düzenlediği SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize Handüzü'de sona erdi; sis denizi üzerinde 28 sporcu izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 17:34
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 17:40
Handüzü Yaylası'nda kar ve sis buluşması, izleyenlere nefes kesen görüntüler sundu

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen SNX Türkiye Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası, iki günlük nefes kesen mücadelelerin ardından sona erdi.

Rize’nin Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylasında, kar kalınlığının 2 metreyi aştığı alan üzerinde, 650 metre uzunluğunda hazırlanan pistte gerçekleşen şampiyonada; İsveç, Norveç, Finlandiya, Çekya, ABD ve İtalya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeden, 7'si kadın olmak üzere toplam 28 sporcu mücadele etti.

İlk güne göre sisin etkili olduğu ikinci günde sporcular, yarışın başlaması için sisin dağılmasını bekledi. Bir süre sonra sisin alt rakımlara inmesiyle ortaya çıkan sis denizi, parkurun üzerinde adeta görsel bir şölene dönüştü.

Sis tabakası üzerinde kar motosikletleriyle hızlanan sporcular, zorlu parkurda izleyenlere unutulmaz görüntüler sundu. Organizasyona katılan vatandaşların yoğun ilgisiyle birlikte etkinlik boyunca adrenalin ve heyecan hiç düşmedi.

Şampiyona, hem sporcular hem de izleyiciler için görsel ve duygusal açıdan unutulmaz anlara sahne oldu.

