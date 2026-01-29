Söğütspor Antalya Kampı Sonrası Hazırlık Maçlarında Formda

BAL temsilcisi Söğütspor, Antalya kampının ardından hazırlık maçlarında son prova için 1923 Afyonkarahisar ile karşılaştı; maç 3-1 sona erdi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 09:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 09:29
BAL 5. Grup temsilcisi ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor, Antalya kampını tamamlayarak ligin ikinci yarısı öncesi hazırlık maçlarıyla formunu test ediyor.

Söğütspor, 1 Şubat günü deplasmanda oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçının öncesinde son hazırlık karşılaşmasını yaptı. Takım, son provada 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü ile sahaya çıktı.

Dostça geçen mücadelede ev sahibi ekip 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

SÖĞÜTSPOR HAZIRLIK MAÇLARINA DEVAM EDİYOR

