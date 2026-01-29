Söğütspor Antalya Kampı Sonrası Hazırlık Maçlarında Formda
BAL 5. Grup temsilcisi ikinci yarı hazırlıklarını sürdürüyor
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup’ta mücadele eden Söğütspor, Antalya kampını tamamlayarak ligin ikinci yarısı öncesi hazırlık maçlarıyla formunu test ediyor.
Söğütspor, 1 Şubat günü deplasmanda oynayacağı Tavşanlı Belediyespor maçının öncesinde son hazırlık karşılaşmasını yaptı. Takım, son provada 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü ile sahaya çıktı.
Dostça geçen mücadelede ev sahibi ekip 1923 Afyonkarahisar Spor Kulübü, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
SÖĞÜTSPOR HAZIRLIK MAÇLARINA DEVAM EDİYOR